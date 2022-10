Tri europske zemlje ulažu 25 milijuna kuna u prvu hrvatsku geotermalnu bušotinu

Podijeli:







Bjelovaru se smješkaju neke nove inozemne investicije. U ovom gradu leži skriven potencijal budućnosti koji su prepoznali Norveška, Lihtenštajn i Island. Uskoro kreće kopanje geotermalne bušotine koja će se nalaziti u središtu buduće poslovne zone Veliko Korenovo. Udaljena je 40 minuta od Zagreba, na kraju je brze ceste, a budućim poduzetnicima omogućit će jeftinu i zelenu energiju.

Na sada praznih 80 hektara zemlje uskoro će doći bageri. U srcu buduće poslovne zone, kopat će se geotermalna bušotina koja će grijati – ne samo području ove zone, već bjelovarski sajam i terme.

“Korisnici moraju biti u okruženju maksimalno 2 do 2 i pol kilometara od bušotine. Ona će dati energiju oko 25 do 30 litara u sekundi, to je 2.500 do 3.000 metara kubnih dnevno. Ostvarit ćemo termičku snagu između 5 i 6 megavata. To je energija koja je dostatna za grijanje 6 hektara staklenika ili 500 stanova po 50-60 kvadrata”, pojasnio je Mladen Škrlec, voditelj izvođena naftno-rudarskih radova.

“Geotermalna energija vam daje 100-postotnu energiju. Ona radi cijeli dan, neovisno je li zima, ima li dovoljno svjetla, vjetra”, ističe Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara.

Nova radna mjesta

Geotermalna toplana trebala bi biti završena u iduće dvije godine. Iz grada se nadaju da će se tada u poslovnoj zoni zaposliti 1.000 do 2.000 sugrađana, odnosno poduzetnika koji više neće ovisiti o plinu već zelenoj, jeftinijoj energiji.

“Već imamo potencijalne investitore koji planiraju napraviti staklenike. S druge strane, postoji mogućnost sušara koji će doći tamo i koristiti upravo ovu energiju za sušenje voća, povrća, drva i tako dalje”, dodaje gradonačelnik Hrebak.

Važnost projekta vrijednog 25 milijuna kuna prepoznali su Island, Lihtenštajn i Norveška. S 10 milijuna pripomognut će 40 posto vrijednosti projekta.

“Svaki ušteđeni ili proizvedeni kilovat ključan je za Bjelovar, Hrvatsku, za Europu. Mi to moramo učiniti. Kada je zeleno, još je bolje. Ovo je projekt za budućnost i u trenutnoj situaciji energetske krize iznimno je važno da ovakav projekt postoji”, smatra Haakon Blankenborg, veleposlanik Kraljevine Norveške.

“Prilično sam siguran da će se ovo spominjati kao početak novih prilika u Hrvatskoj, novih radnih mjesta, novih industrija, novih ideja”, poručuje Hafsteinn Helgason iz kompanije Efla Consulting Engineers.

Bit će to prva bušotina u cijeloj Hrvatskoj. Bjelovarčani su sretni što se mogu pohvaliti da je to upravo u njihovom gradu.

“To je dobro za razvoj grada Bjelovara i općenito za sve, bit će manje režije za tu zonu i mislim da je to super potencijal i drago mi je što se iskorištava”, kazao nam je Bjelovarčanin Darko.

“Znam da smo prvi i baš mi je drago. Mislim da će to biti veliki pomak za grad Bjelovar, da se barem nešto i u našem gradu događa”, govori nam Dragica.

U doba krize, Bjelovar se okreće obnovljivim izvorima energije. I ne misle stati, planiraju izgradnju barem još pet bušotina u idućih 10-ak godina.

