Izvor: Pixabay

Predsjednik udruge trgovine pri Hrvatskoj udruzi poslodavaca (HUP) Martin Evačić gost je večerašnjeg Newsnighta u razgovoru koji je prethodno snimljen. Komentirao je Vladinu uredbu prema kojoj će se ograničiti cijene suncokretovog ulja, mlijeka, oštrog i glatkog brašna, šećera, piletine, svinjskog vrata, svinjske lopatice i miješanog mljevenog mesa.

Upitan jesu li iznenađeni Vladinom uredbom, odgovara:

“Mogu reći i da i ne. Ne, zato što je 10 najvećih hrvatskih trgovaca bilo prekjučer na sastanku u Vladi gdje su bili prisutni ministar gospodarstva Filipović i premijer Plenković i gdje nam je takvo nešto najavljeno. Mi smo dali neke svoje prijedloge i očekivanja i očekivali smo da će te mjere biti u skladu s time”.

Ipak, kažu da nisu očekivali da će doći do tako drastičnog smanjenja proizvodima.

“Cijene koje je danas Vlada predložila kao maloprodajne cijene su kod svih proizvoda niže nego su trenutno naše nabavne cijene. Mi s ovakim cijenama moramo ući u negativne kalkulacije. Ja sam vam rekao, ovisno od proizvoda do proizvoda koliko i ako neće postojati neki dogovor, a koliko sam čuo održan je sastanak predstavnika vlade s proizvođačima, ako neće postojati neki dogovor između vlade i proizvođača da i proizvođači snize svoje cijene mi ćemo ili biti prisiljeni raditi s tom negativnom maržom ili jednostavno te proizvode skinuti s polica”, rekao je Evačić.

Udruga trgovine će danas ili sutra uputiti dopis Vladi zbog jedne, kako tvrdi, pravno vrlo neugodne situacije.

“Naime, Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, prodaja ispod nabavne cijene visoko je kažnjiva, s kaznom do čak 5 milijuna kuna po pojedinom slučaju. Da karikiram baš grubo, ako prodajem jedno mlijeko ispod nabavne cijene, može nas se kazniti s do 5 milijuna kuna i tako po svakom slučaju. Mi ćemo prvo zatražiti od Vlade da stavi van snage Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi, odnosno to može učiniti Sabor ili da Vlada na neki način garantira da se taj zakon neće primjenjivati na ove proizvode za koje je Vlada odredila ovakve cijene.

