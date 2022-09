Podijeli:







Donedavna direktorica Plinare istočne Slavonije Marija Ratkić isključena je iz HDZ-a. Ona je među osumnjičenima za pljačku Ine i trebala je danas izaći iz istražnog zatvora u Remetincu, no nisu ispunjeni svi uvjeti za njezino puštanje na slobodu.

“Časni sud ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije, sukladno Statutu stranke, donio je Odluku o isključenju Marije Ratkić iz članstva HDZ-a”, stoji u priopćenju koje potpisuje predsjednik ŽO HDZ-a Vukovarsko-srijemske županije Mario Banožić.

U istražnom zatvoru do ponedjeljka

Premda se očekivalo da će Ratkić danas biti puštena iz istražnog zatvora, to se nije dogodilo jer Trgovački sud nije proveo odluku PiS-a.

Naime, kako je ranije objasnila njezina odvjetnica Višnja Galešić, prvo je skupština Plinare Istočna Slavonija trebala održati sjednicu i prihvatiti njezinu ostavku te potom imenovati nasljednika, a tek tada odvjetnici mogu formalno zatražiti od suca istrage njezino puštanje iz istražnog zatvora s obzirom na to da je ostavku dala još u nedjelju, a drugi razlozi za zadržavanje ne postoje.

Premda je doista danas na Skupštini PiS-a ostavka prihvaćena i imenovan je novi nasljednik – HDZ-ov Mario Naglić, ostavka nije realizirana jer Trgovački sud do kraja radnog vremena nije proveo odluku Skupštine PIS-a kroz sudski registar.

Budući da Trgovački sud ne radi preko vikenda, Ratkić će stoga morati u Remetincu prenoćiti još tri noći i pričekati ponedjeljak. Potvrdila je to njezina odvjetnica za Hinu:

“Zbog isteka radnog vremena osječkog Trgovačkog suda tijekom petka formalno nije provedeno brisanje iz sudskog registra, a kako sud ne radi tijekom vikenda, nakon što taj formalni dio bude riješen, podnijet ćemo prijedlog za puštanje Marije Ratkić iz istražnog zatvora”, pojasnila je Galešić.

Ostavka je Mariju Ratkić trebala dovesti do slobode, no formalizacija je potrajala do petka poslijepodne pa će se sa slobode braniti od ponedjeljka.

Odvjetnik Petar Pavković, koji također brani Mariju Ratkić, ranije je izjavio da njegova branjenica nije priznala krivnju i da neće biti svjedokinja pokajnica u istrazi.

Ina oštećena za najmanje milijardu kuna

Uz Ratkić Uskokovom istragom zbog malverzacija u preprodaji plina, obuhvaćeni su sada već bivši direktor u Ini Damir Škugor, njegov otac Dane Škugor, donedavni predsjednik Hrvatske odvjetničke komore (HOK) Josip Šurjak i njegov poslovni partner Goran Husić s kojim je suvlasnik tvrtke OMS Upravljanje.

Šteta za INA-u navodno prelazi milijardu kuna, protuzakonita zarada Damira Škugora i njegova oca je gotovo pola milijarde kuna, dok je Goran Husić profitirao za preko 90 milijuna kuna, a Josip Šurjak za 68,9 milijuna kuna.

Na računu njihove tvrtke OMS Ulaganje ostalo još preko 200 milijuna kuna protuzakonito ostvarene odbiti.

Ina je u konačnici oštećena je za najmanje milijardu kuna, a okrivljenici i okrivljeno društvo su ostvarili nepripadnu imovinsku korist od najmanje 848 milijuna kuna, sumnjaju istražitelji.

Otkrivaju i da su osumnjičeni kupovali plin od Ine po 19,5 eura, a prodavali po čak 210 eura. Škugor je, kako se doznaje, na ispitivanju ustvrdio da nije kriv te da je plin prodavan prema poslovnoj politici Ine.

