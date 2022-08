Podijeli:







Izvor: N1

Ministrica EU fondova i regionalnog razvoja Nataša Tramišak gostovala je u N1 studiju uživo i, među ostalim, komentirala "pljačku stoljeća", u kojoj je INA oštećena za milijardu kuna. Govorila je i o partnerskom sporazumu vrijednom 9 milijardi eura koji je prihvaćen od strane Europske komisije.

“Naravno da se slažem s kolegom Primorcem i smatram da je ovo apsolutno neprihvatljivo. Bio mi je šok to uopće vidjeti u medijima, a onda i sve ovo ostalo. Najvažnija poruka je ta da institucije postoje, te da ih moramo jačati ne bismo li spriječili nastanak ovakvih situacija”, rekla je Tramišak.

“Treba vidjeti tko je sve odgovoran, sve koji se pojavljuju u priči o ovoj pljački treba sankcionirati”, dodala je.

Komentirala je partnerski sporazum prihvaćen od strane EK vrijedan 9 milijardi eura.

“Sporazum o partnerstvu kao okvir za strateško ulaganje za 7 godina. Važan je jer je on prepoznao koja su to strateška ulaganja u koja će se moći u Hrvatskoj ulagati. Trebalo je napraviti programe i ugovoriti strateške prioritete. To je bio dugotrajan proces. Bez toga sredstava nema.

Kaže da je proces napredovao sporije nego što se očekivalo.

“EK je donijela odluku o instrumentu nove generacije, što je oduzelo puno administrativnih procesa. Trebamo na dobar i kvalitetan način odgovoriti svim potrebama koje se pojavljuju, pripremiti se za budućnost i stvoriti otpornost gospodarstva”, rekla je.

Tvrdi da smo u “fazi preklapanja dvaju programskih razdoblja”.

“Velik broj ugovora u tijeku je, i dalje u fazi realizacije. Vjerujemo da će do kraja godine izraditi prvi pozivi i nacrti. Vjerujem da dobar dio njih spreman za nove prilike, a završili su i projekte iz prethodnog razdoblja”, rekla je.

Ima prostora za sve poduzetnike, a procese se treba olakšati za sve, dodaje.

“To su procesi koji moraju biti jednostavni, ali ovakav dio posla je takav da treba proučiti puno dokumentacije. Ali ovo su sredstva svih poreznih obveznika, gospodarstvenika i poduzetnika, tako da nije nebitan način na koji će se postavljati ove procedure. Zato pozivam sve da prate sve informacije koje ćemo objavljivati. imamo jasniji i veći teritorijalni fokus i idemo prema ruralnim i nerazvijenim dijelovima Hrvatske”, rekla je Tramišak.

