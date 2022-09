Podijeli:







Izvor: Ivica Galovic/PIXSELL

Profesor s Prometnog fakulteta u Zagrebu Mladen Nikšić u Dnevniku N1 govorio je o stanju željezničkih prijelaza u Hrvatskoj, i općenito o problemima infrastrukture.

Od 1.500 željezničkih prijelaza u Hrvatskoj 906 je osigurano prometnim znakovima.

VEZANE VIJESTI UŽIVO U naletu vlaka poginuli žena i dvoje male djece, na prijelazu nije bilo rampe N1 doznaje: Koliko željezničkih prijelaza u Hrvatskoj ima samo prometne znakove?

“Svi znaju da to nije dovoljno i moramo priznati da i HŽ i Ministarstvo pokušavaju obnoviti prijelaze i opremiti ih uređajima”, rekao je Mladen Nikšić i dodao: “Jedan prijelaz s uređajima košta oko 200 do 300 tisuća eura. Postoje projekti, ali za 900 prijelaza treba i vremena i puno novaca. U planu je svake godine ugraditi 50 do 100 prijelaza s uređajima, ali za to će trebati dosta vremena.”

Najavljuje se postavljanje 50 opremljenih prijelaza iduće godine:

“Tragične su posljedice nesreća. Još tragičnije je da imamo jednak broj poginulih na prijelazima opremljenima i onima na kojima nemamo opreme. To je za razmisliti zašto ljudi pogibaju na opremljenim prijelazima. To je kultura, civilizacija, mora se intenzivno raditi na svemu. Sama činjenica da se gopišnje potrga 400 do 500 branika do polubranika, svaki dan jedan bude slomljen, sama činjenica da se lome je strašno. Ne znam kako spriječiti taj današnji slučaj, preglednost je dobra, bio je dan, i opet se dogodila nesreća.”

Ističe da radovi na željezničkoj infrastrukturi ne idu brzo kao i da ljudi u brojnim državama koriste željeznice kao najbolje rješenje i najbolju vrstu prijevoza.

O drugoj nesreći u tjedan dana rekao je: “Treba pričekati službene podatke s obje strane. Mislim da se dogodio nesretan splet okolnosti, da je signalizacija radila, ali da je strojovođa krivo protumačio pisani nalog. Ali to su samo nagađanja.”

Podsjetimo, danas oko 9 i 30 sati na željezničko-cestovnom prijelazu u mjestu Bolfan na relaciji Koprivnica-Varaždin došlo je do naleta putničkog vlaka na osobni automobil. U stravičnoj su nesreći na mjestu poginuli žena (27) i četverogodišnje dijete, a drugo četverogodišnje dijete iz automobila naknadno je preminulo. U nesreći je ozlijeđen i jedan muškarac. U željezničkoj nesreći koja se u petak 10. rujna kod Novske u mjestu Raić poginule su tri osobe, a 12 je ozlijeđeno. Istraga je još uvijek u toku.