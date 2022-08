Tragična smrt novinara Vladimira Matijanića: Je li sve bilo po pravilima struke?

Podijeli:







Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL/N1

Nakon tragične smrti novinara Vladimira Matijanića, javnost je uznemirena. Nadzori u bolnici traju, uključio se DORH, a sve je danas komentirao i državni vrh navodeći da sve treba dobro ispitati.

Prerana smrt novinara Vladimira Matijanića digla je na noge čitavu javnost. Je li sve napravljeno prema pravilima struke? Facebook objava njegove životne pratnerice uznemirila je javnost, a danas je njihova medijska kuća Index.hr objavila i audio snimke na kojima se čuju razgovori novinara s bolnicom.

Matijanić: Sad mi se dogodio ovaj ispad koji je bio dosta, dosta ružan jer sam pokušao to nešto iskašljat što mi je grgljalo u grlu.

Liječnik: Pa dobro, to ste, eto, pokušali iskašljat pa se malo ispripali, ako vidite još malo krvi unutra, bit ćete još više prepadnuti, ali to tako bude. Nema to veze. Znači, najbitnija stvar da vi u mirovanju dobro dišete i da fibra nije duža od pet dana. Ako tako ne bude, vi svratite. A sad nema potrebe dolazit ranije. Nema terapije koja će vas… spriječit vam širenje ili ne znam šta. To ne postoji.

U Hitnoj objašanjavaju da su bila dva poziva i dvije intervencije.

“Mi imamo registirana dva poziva, na oba poziva su krenule intervencije. Postoji dokumentacija za oba ta poziva”, rekao je Leo Luetić, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije.

U tijeku je unutarnji nadzor

Reagirale su i institucije. Policija i DORH su nam potvrdili kako obavljaju izvide, a na Firulama je unutarnja inspekcija.

“Obavljena je obdukcija te su uzeta sva tkiva organa za histološku obradu kako bi se utvrdio uzrok smrti. Histološka analiza je u tijeku te ćemo po završetku iste obavijestiti obitelj preminuloga, kao i javnost o konačnom uzroku smrti gospodina Matijanića. U tijeku je Unutarnji nadzor nad djelatnicima KBC-a Split te se očekuje skorašnji dolazak inspekcije Ministarstva zdravstva…”, navodi se u priopćenju KBC-a Split.

“Tijela će uzeti očitovanja od svih prisutnih i potrudit ćemo se da to bude u što skorijem roku”, dodao je Luetić.

Pokušali smo i sami otkriti ima li lijeka koji bi možda i spasio život novinara. No, na Infektologiji i iz Ministarstva još uvijek muk.

Druga negativna iskustva

Da je određenih grešaka bilo te da je kriv zakon star 18 godina, ističu i u Udruzi pacijenata.

“Kako je moguće da pacijent koji ima autoimune bolesti, koji se nije cijepio, koji je dobio covid, da nije zadržan na razmatranju nakon tri pregleda”, navodi Josip Perić iz Udruge za promicanje prava pacijenata.

Da ipak nešto ne valja, pokazuju ispovijesti mnogih građana koji su liječili sebe ili svoje bližnje u splitskim bolnicima. Jedna od njih je još jedna novinarka koja je s nama podijelila svoje osobne događaje.

“Kad mi je majka bila bolesna i umirala je od raka, zvala sam ih bezbroj puta. Svaki put kad bi ih zvala ne bi htjeli doći. Jednom su mi čak policija i vatrogasci morali razbijati vrata ne bi li hitna mogla ući kad je tata bio jako bolestan”, rekla je novinarka Ivana Kapetanović.

Odvjetnica podigla tužbu

Odvjetnica Viktorija Knežević otišla je korak dalje i odlučila podignuti tužbu.

“Učinila sam to kao građanka ove zemlje jer je očigledno da postoji osnovana sumnja da je počinjeno kazneno djelo nepružanja pomoći u hitnom stanju”, rekla je.

Kada bi trebala doći inspekcija, od ministra Beroša nismo danas dobili odgovor, no premijer i presjednik su se očitovali o ovom slučaju.

“Ministar je već najavio da će provesti nadzor u KBC-u Split da se utvrdi što se točno dogodilo, a vidim da i DORH provodi izvide”, rekao je predsjednik Vlade Andrej Plenković.

“On je prije svega čovjek, a onda novinar. Ono što je izjavila njegova partnerica, to je cijeli niz jako ozbiljnih stvari, toliko ozbiljnih i zabrinjavajućih da to treba detaljno ispitati. To je nevjerojatno. Ako je dio toga točno, nije dobro”, rekao je RH predsjednik Zoran Milanović pa upitao što je s ministrom Banožićem i njegovim slučajem.

Dok se čekaju rezultati inspekcije, mnogi se pitaju trebaju li zbog ovoga padati ostavke.

