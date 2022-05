Traga se za još 110 pripadnika Torcide. Slijede kaznene prijave i policajcima?

Za očekivati je kako će se tijekom postupka utvrđivati i odgovornost policije i to rukovodećeg kadra koji je svojim procjenama i odlukama, umjesto do primirenja strasti, doveo do eskalacije nasilja. Već sada je izgledno kako će se od strane odvjetnika torcidaša podnijeti kaznene prijave protiv djelatnika MUP-a zbog prekoračenja ovlasti i propusta u postupanju jer se otvaraju brojna pitanja.

Naime, sporno je kako se 16 policajaca našlo odsječeno i izloženo nasilju u toj mjeri da su našli za neophodno upotrijebiti vatreno oružje. Kolona prema Splitu imala je dva autobusa, 18 kombija i 104 osobna automobila s oko 1.500 navijača koji satima nisu imali mogućnost obaviti nuždu i nabavit vodu i hranu.

U trenutku kada je netko, unatoč najavama da će im na odmorištu Desinec biti dozvoljen izlazak, odlučio da im se to zabrani, čija procjena je bila da će 16 policajaca na benzinskoj postaji biti dovoljna da dovede u red isfrustriranu masu, piše Slobodna Dalmacija.