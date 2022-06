Podijeli:







Izvor: Adrien Fillon/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ovog vikenda su dijelove zapadne Europe zahvatile ekstremne vrućine koje je uzrokovao val vrućeg zraka iz Afrike.

U Francuskoj i Španjolskoj srušeni su temperaturni rekordi za ovo doba godine, a bolnice i elektroenergetske mreže našle su se pod pritiskom.

Meteorolozi u Francuskoj predviđaju da će temperature u nekim dijelovima zemlje danas doseći 42 stupnja Celzijusa.

Znanstvenici upozoravaju da klimatske promjene uzrokuju da se ovakvi periodi intenzivnih vrućina pojavljuju sve ranije te su uz to sve intenzivniji.

Toplinski val koji je zahvatio Francuski je najraniji takav val od početka mjerenja 1947. godine, objavila je francuska državna meteorološka agencija.

Poljoprivrednici u Italiji upozoravaju na utjecaj suša na urod. Razine vode u rijeci Po su pale za 75% u odnosu na prosjeke. U španjolskoj regiji Kataloniji vatrogasci se pak bore sa šumskim požarima.

I u Hrvatsku stiže prvi toplinski val

Kako je najavila meteorologinja Petra Mikuš Jurković za HRT, i u Hrvatsku stiže prvi ovogodišnji toplinski val.

“Osobito u ponedjeljak i srijedu kada bi se na kopnu moglo mjeriti i do 35. Kako se približavamo tim danima također nije isključeno da bude izdano i upozorenje na vrućinu, osobito u Karlovačkoj županiji, a na Jadranu osim vrućih dana i noći će biti tople što znači da temperatura neće pasti ispod 20 stupnja Celzijusa, osobito u urbanim središtima tako da bi nekima moglo nedostajati i noćno osvježenje”, kazala je.

Što nas čeka u nedjelju i početkom tjedna?

Sljedeći dani u unutrašnjosti donose vedrinu i vrućinu – u ponedjeljak će temperatura porasti i do 33 stupnja, a puhat će slab do umjeren južni i jugozapadni vjetar. Vruće i u utorak, ali bi u sjeverozapadnim i istočnim krajevima moglo prolazno biti nestabilnije uz pojavu lokalnih pljuskova i grmljavine. No vjerojatnost za to je mala.

Na moru u iduća tri dana sunčano uz slab do umjeren vjetar, većinom zmorac u popodnevnim satima, a na sjevernom Jadranu i jugoistočni vjetar. Jutarnja temperatura malo niža, a dnevna podjednaka ili u blagom porastu, odnosno i dalje vruće, osobito idući tjedan, a noći tople.

Idućih dana, dakle, pljuskovi i grmljavina neće nam biti prijetnja, ali zato hoće jako sunce i vrućina. Mnogo vedrine pratit će vrlo visok UV indeks sunčeva zračenja, a iznadprosječno visoka temperatura zraka mogla bi idući tjedan prouzročiti i prvi toplinski val.

Val bi, prema sadašnjim prognostičkim modelima, mogao potrajati do petka, a moguće i koji dan duže.

