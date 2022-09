Podijeli:







Izvor: N1

SDP-ov eurozastupnik Tonino Picula gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao planove Europske unije po pitanju velike energetske krize.

Osvrnuo se na pljačku stoljeća, u kojoj je INA oštećena za milijardu kuna.

“To i dalje nije europska tema. Institucije se ne bave tim slučajem, ali to ne znači da je on nevažan. Vidjet ćemo hoće li neka od europskih institucija imati razlog da se to propita. U ovom trenutku europske institucije usmjerene su na tešku situaciju s energentima u EU”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Kosor: Primijetila sam nešto čudno u priopćenju koje je poslano iz MOL-a Peđa Grbin: Ako uprava INA-e i bude smijenjena, dobit će velike otpremnine

Kaže da će se više znati o mjerama štednje koje priprema EU kroz tjedan dana, kada dođe službeno priopćenje.

“Idućeg tjedna Europska komisija mora naći zajedničku formulu kako Europa može utjecati na ovu kompliciranu situaciju. Traži se rješenje kako ograničiti potrošnju električne energije”, rekao je.

Ispit za EU

Navodi kako je Njemačka na putu da osposobi peti LNG terminal.

“Njemačka je na neki način ground zero za sve probleme s kojima se nosi EU”, rekao je.

Smatra kako je ovo “veliki ispit za europsku zajednicu”.

“Države članice nedavno su se zajednički zadužile na svjetskim financijskim tržištima kako bi formirale fond za obnovu, a na kraju su svi imali koristi od toga”, rekao je.

Prilika za prekretnicu

Komentirajući pljačku INA-e, rekao je kako su “članovi HDZ-a strateški postavljeni u cijeloj državi”.

“Na neki način čini mi se da je ovo prilika za prekretnicu. Korupcija je toliko raširena da ju vidi i sam HDZ”, rekao je.