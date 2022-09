Podijeli:







Izvor: N1

Toni Milun, profesor matematike i poznati hrvatski financijski vloger, gostovao je u Newsnightu i komentirao uvođenje eura.

“Mislim da će veći problem predstavljati neopravdano dizanje cijena. Realno, troškovi nisu toliko porasli, ali netko može iskoristiti situaciju i reći ‘svi su podigli pa ću i ja’. Događa se da pojedini proizvodi uistinu poskupe, ali ako jedan proizvod poskupi više od 50 posto u svim trgovinama, onda trgovina nije kriva za to”, rekao je Milun.

Kaže da su “neki iskoristili situaciju i podigli cijene tako da budu zaokružene u eurima”.

VEZANE VIJESTI Švaljek o uvođenju eura: Sve ide prema planu, novca će biti dovoljno Mađari kupuju benzin u Hrvatskoj, uštede i do 35 eura

“Financijska pismenost sadrži znanje, ponašanje i stavove. Možda bi bilo zgodno da svi promotrimo svoje ponašanje, jer svima nam klizi kroz prste. Ponekad vidim da su nekome upaljena svjetla cijeli dan. Ja, koji nisam šopingholičar, ponekad primijetim da imam nekoliko majica koje uopće ne nosim”, rekao je.

Objasnio je svoj način vođenja kućnog budžeta.

“Napravio sam u Excelu nekoliko rubrika. Hrana, čokolada, kozmetika, kave… to su bili redci. Stupac su bili dani. Svaki put kada sam nešto potrošio to bih zabilježio. S druge strane imao sam plan trošenja. Na kraju ono što je bilo planirano nije imalo veze s realnošću. To mi je pomoglo da vidim gdje mi novac klizi kroz prste”, rekao je.

Kako navodi, moramo “imati ograničen broj užitaka”.

“Svatko za sebe mora odlučiti, ovisno o okolnostima. Najbolji trenutak za investiranje je kada sve padne. Ne znamo jesmo li pronašli dno, ali ovo je bolji trenutak za početi štedjeti nego prije nekoliko mjeseci”, rekao je.

Kaže kako će “kunski računi u bankama postati eurski”.

“Dogovoreno je da će nam banke dati period od 60 dana za spajanje deviznih računa s eurskim. To moramo sami napraviti nakon 1.1.”, rekao je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.