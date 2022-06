Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Tomislav Tomašević i Možemo na vlasti u glavnom gradu su godinu dana. Oporba je ujedinjena u jednom: Grad puca po šavovima i Tomašević nije uspio u tome da riješi probleme građana. Kako sam vidi prvu godinu mandata otkrio je u Točki na tjedan Nataše Božić.

On kaže kako je njegov najveći uspjeh “stabilizacija stanja koje je naslijedio”.

“Mogu podastrijeti račune iz kojih se vidi da nismo mogli isplatiti plaće kad smo došli, niti bi Holding mogao isplatiti plaće. Doslovno smo grad našli na rubu financijske provalije. Vratili smo Vladi 800 milijuna kuna, smanjili smo vrijeme plaćanja…”, rekao je Tomašević u Točki na tjedan.

“Ako nemate dobre financijske temelje, ne možete ništa napraviti. Ova prva godina je išla u temelj”, kaže gradonačelnik dodajući da i dalje ima podršku, prema istraživanjima javnog mnijenja. Gradonačelnik kaže da se promijenilo to da ljudi sada idu na natječaje jer više nema zapošljavanja preko veze ni plaćanja za radno mjesto.

Problemi s infrastrukturom

Gradonačelnik kaže kako je do svega dovela neodgovorna politika s kojom on sigurno “neće nastaviti”. Svi mu, kaže, savjetuju da ne ulaže u vodovodnu infrastrukturu jer se to ne vidi. “Kapital onda ima budući gradonačelnik, zato smo sad u ovoj situaciji”, kaže dodajući da će voditi politiku u interesu građana čak i ako će izgubiti sljedeće izbore zbog toga.

Govoreći o situaciji u Frankopanskoj ulici kaže kako je osobno provjeravao što se dogodilo i bio tamo do sitnih sati, u društvu šefova javnih poduzeća.

“Nemam informaciju da baš sustavno na svim gradilištima nema radnika jer to bi značilo da HEP neće povući novac iz programa”, kaže.

Na pitanje je li grad zapušten, on kaže kako Zagreb od svih gradova u ovom dijelu Europe ima najviše spremnika za otpad na javnim površinama. Problem je u nepridržavanju standarda, kao i u tome što niču ilegalna odlagališta. Otpad se, kaže, ne odvozi rjeđe nego što je to bilo u vrijeme bivšeg gradonačelnika, nego građani više odvajaju otpad.

Novi sustav za odvoz otpada koji je trebao krenuti s 1. srpnja možda krenuti kako je planirano, kaže gradonačelnik. Moguće je da se odgodi “na neko kratko vrijeme”. U završnoj fazi su pregovori s trgovačkim lancima za prodaju vrećica koje će građani kupovati kako bi u njih razvrstavali otpad. “Bavimo se time zadnja četiri mjeseca. Da li će biti gotovo do 1. srpnja… Cijena za građane ostaje kako smo rekli. Dio za maržu će biti odbijen od prihoda Čistoće”, kaže govoreći o tome da će se vrećice moći naći na policama trgovačkih lanaca.

“Bit će gotovo onoliko koliko može startati sustav. Cijela tranzicija neće biti preko noći, treba vremena. Nijedan grad to nije preko noći riješio, ali ako nemamo viziju, nećemo to nikad riješiti. Mi ćemo ustrajati, većina građana podržava taj model i vjerujem da ih većina želi živjeti u čistom i urednom gradu. Cijeli sustav će biti uredan”, kaže gradonačelnik.

Smanjenje broja zaposlenih u administraciji

Prema njegovim riječima, 150 ljudi će dobrovoljno otići iz Holdinga. Svi će dobiti otpremninu na koju imaju pravo.

“Dio ljudi je u međuvremenu otišao u mirovinu, jednom broju je završio ugovor na određeno. Ostat će te brojke koje je Uprava Holdinga najavila”, kaže.

“Stanje nije gore. Da može biti bolje, može. Zato ponavljam da nam fali radnika u operativi”, govori gradonačelnik najavljujući da će, tamo gdje fali novih radnika, ići u nova zapošljavanja.

Zaposleni su novi vatrogasci, a gradonačelnik kaže kako je to jedno od rijetkih stvari kojom je bio zadovoljan kako funkcionira. Novi ljudi su zaposleni i u dječjim vrtićima, otkriva gradonačelnik.

Na pitanje koliko je novih kapaciteta otvoreno u dječjim vrtićima, Tomašević kaže kako će to biti nekoliko stotina novih mjesta. On dodaje i da je u zadnjih pet godina u Gradu potrošeno 15 milijuna kuna više na mjeru roditelj-odgojitelj nego na gradnju novih vrtića. Na pitanje o odluci suda u slučaju roditelja-odgojitelja, Tomašević kaže kako, bez obzira na to kakva bude odluka Visokog upravnog suda, novi vrtići neće doći u pitanje. Podsjetio je i da je Zagreb grad s najnižom cijenom vrtića u zemlji.

Stadion u Kranjčevićevoj

Gradonačelnik kaže kako je renoviranje stadiona u Kranjčevićevoj jedna od opcija. “Ne odustajemo od Maksimira, naravno da će Dinamov stadion biti u Maksimiru. Ali, kad krene rušenje i gradnja novog stadiona u Maksimiru, to će trajati dvije godine. Stadion u Kranjčevićevoj je u lošem stanju i treba ga modernizirati, zato smo naručili studiju”, kaže gradonačelnik dodajući da ne zna još kakav će biti model financiranja obnove i gradnje stadiona.

Obnova

“Slabo”, kaže gradonačelnik na pitanje koliko je obnova ubrzana otkako je došao na vlast.

On kaže i da je njegovo “strpljenje pri kraju” te da ga zanima “što treba napraviti prema državi” da se stvari pokrenu. Dodaje i kako je u godini njegovog mandata za obnovu zadužen već drugi ministar, a došlo je i do promjene na čelu Fonda za obnovu, koji nakon odlaska Damira Vanđelića nema novog šefa.

Situacija u Gradu

Govoreći o tome da u gradskim uredima još uvijek nisu imenovani novi pročelnici, on kaže kako pročelnici postoje jer bez njih Grad ne bi mogao funkcionirati.

Što se tiče istupa Ivice Lovrića, Tomašević kaže kako ne zna kako surađivati s nekim tko ga javno vrijeđa. “Naslijedite sve i onda od vas očekuju promjene. A zakonski okvir je takav da pogoduje tome da sve ostane isto. Mi se ne damo. Da, držat ćemo se zakona, ali mijenjat ćemo stvari. … Koji je gradonačelnik imao situaciju da mu je glavni pročelnik uhićen tri tjedna nakon što je stupio na dužnost”, pita Tomašević.

Na pitanje je li bio nespreman na kadrovske promjene, gradonačelnik kaže kako je ponosan što je svoju najbližu suradnicu imenovao na javnom natječaju bez da ju je ikad prije vidio. “Pokazalo se da je Martina Jurišić izvrstan kadar. Rekao sam, mislim da je model s natječajem za pročelnike nakaradan, ali ja ga fejkati neću, držat ću se zakona. Što god da napravim, nije dobro”, kaže Tomašević.

Zagrebačke bolnice i pobačaj

Gradonačelnik kaže kako će u bolnici Sveti duh biti dostupni zakonski dopušteni pobačaji, ali da još uvijek nisu riješene sve administrativne procedure. On podsjeća da je Sv. duh jedina gradska bolnica, od šest zagrebačkih bolnica, kao i da nije adekvatno da u njoj svi ginekolozi imaju kolektivni priziv savjesti, a u ostalim bolnicama to nije slučaj.

Koalicija protiv HDZ-a

Tomašević se ne vidi priči o koaliciji protiv HDZ-a jer “ne vidi način na koji bi takva vlada funkcionirala”.

Na pitanje o Damiru Vanđeliću kaže da je dobro surađivao s njim dok je Vanđelić bio na čelu Fonda, ali o mogućem Vanđelićevom političkom djelovanju nije htio govoriti.

U godinu dana mandata Tomaševićevo mišljenje o Milanu Bandiću se, kaže, promijenilo – nagore. “Ne vidim kako je to, ja i dalje živim u stanu od 40 kvadrata sa suprugom i psom, ljudi mi ne nose torbe pune novca da bi sredili nešto. Ne vidim kako je to”, kaže.

“Da bi promjena bila dobra, mora biti temeljita i isplanirana toliko dobro da se ne može vratiti na staro”, kaže gradonačelnik.

