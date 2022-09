Tomašević o raskolu vlasti u Zagrebu: Nije jasno što SDP želi

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je u utorak da su uvijek spremni na suradnju s gradskim SDP-om, a ako do te suradnje neće doći iz bilo kojih razloga, spremni su i za nove izbore.

“Uvijek smo spremni na suradnju, međutim, ako do te suradnje neće doći iz bilo kojih razloga, naravno da smo spremni, ako treba, i za nove izbore. Mi se toga ne bojimo”, poručio je gradonačelnik Tomašević.

Rekao je i da od današnjeg sastanka Predsjedništva SDP-a ne očekuje ništa jer nije na njemu da se miješa u unutarstranačke odnose drugih stranaka.

Kredit Holdingu nije razlog za raskid koalicijskog sporazuma

Smatra lošom komunikacijom kad njihov partner, zagrebački SDP, jednostrano raskine sporazum o suradnji, a on to sazna iz medija i tek nakon dva dana ga predsjednik zagrebačkog SDP-a Viktor Gotovac nazove da mu to kaže.

Gotovcu je, kaže, izrazio nezadovoljstvo cijelim procesom i dodao da razlozi koji su se anonimno počeli pojavljivati po medijima, “nisu držali vodu”. “Nije jasno u ovom trenutku što gradski SDP želi”, ustvrdio je te naglasio da su u Možemo! i do sada bili za reviziju Sporazuma o suradnji te napomenuo da je komunicirao i s gradskim i s nacionalnim SDP-om o tome.

Tomašević je naglasio da su predložili i predlagat će sve točke na sjednice Gradske skupštine “u dobroj vjeri” rekavši da više-manje nikada nisu imali problema s glasanjem. Rekao je da su i na 15. sjednicu Gradske skupštine sve točke stavili u dobroj vjeri i očekivali da zastupnici glasaju po savjesti, a tako je i bilo, a kakva će biti daljnja suradnja s Klubom SDP-a, to će se vidjeti sljedećih dana.

Netočno je, kaže, da komunikacija ne postoji jer su koalicijski sastanci znali trajati po tri do četiri sata, a tjednima prije 15. sjednice tražili su sastanak sa SDP-om kako bi prošli kroz točke, a oni su ga izričito u nekoliko navrata odbili.

Tomašević je rekao i da “veze s vezom nema” da je zaduživanje Zagrebačkog holdinga bio razlog za raskid koalicijskog sporazuma jer je Gotovac glasao da se to zaduživanje uvrsti u dnevni red po hitnom postupku jer su se to dogovorili, kao i sve drugo.

Na pitanje može li se reći da sada imaju većinu u Gradskoj skupštini s SDP-ovcima Joškom Klisovićem i Davorkom Moslavac Forjan, koji su ga jučer podržali, Tomašević je odgovorio da se to ne može reći budući da se to mora razjasniti unutar SDP-a.

OŠ K.S. Gjalskog je namodernija škola u Hrvatskoj

Zamjenica gradonačelnika Danijela Dolenec najavila je da će sa sutrašnjim danom biti raspisan natječaj za pročelnika Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom.

Konferencija je održana u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog u kojoj su završeni radovi na cjelovitoj obnovi i dogradnji, u što je zajedno s opremom uloženo oko 100 milijuna kuna iz gradskog proračuna, i sada će ta škola imati jednosmjensku nastavu. Tomašević je istaknuo da je to sada najmodernija škola u Hrvatskoj, a nada da će barem dio uloženog novca retroaktivno povući iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost.

