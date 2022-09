Tomašević o raskidu sporazuma sa SDP-om: “O svemu smo doznali iz medija”

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Gradonačelnik Tomislav Tomašević (Možemo!) u RTL-u Danas istaknuo je da nisu imali nikakvu informaciju da će se u petak održati sjednica Gradskog odbora SDP-a, niti da je na dnevnom redu raskid sporazuma.

“O svemu smo doznali iz medija. Tek dva dana nakon toga kontaktirao nas je gradski SDP da bi nas obavijestili da su raskinuli sporazum”, rekao je Tomislav Tomašević ocijenivši takvo ponašanje “izrazito nekorektnim”.

Istaknuo je i da su iz Možemo! više puta SDP-u naznačavali spremnost da se razgovara i o reviziji sporazuma o suradnji.

“No, do toga nije došlo i to ne našom krivnjom, nego zato što to gradski SDP nije inicirao”, kazao je Tomašević.

Odbacio je i teze koje se, kaže, plasiraju po medijima da zagrebački SDP nisu dovoljno informirali o namjeri podizanja kredita za Zagrebački holding od 1,8 milijardi kuna.

“Prije ove sjednice (Skupštine) tražili smo sastanak s gradskim SDP-om u više navrata kako bismo prošli kroz sve točke dnevnog reda, no izričito su to odbili”, ustvrdio je Tomašević.