Tomislav Tomašević, zagrebački gradonačelnik, govoreći danas o završetku radova na izgradnji područnog objekta te osnovne škole kazao da je pritisak na Savski Gaj bio neizdrživ jer se proteklih godina u Novom Zagrebu - Zapad jako puno gradilo bez prateće društvene infrastrukture

Dodao je da su stvari toliko loše da se društvena infrastruktura uopće nije planirala Generalnim urbanističkim planom.

‘Drago mi je da se završilo nešto što se čekalo 15 godina. 15 godine ovdje djeca nisu u školu. Hvala svima koji su gurali da se ovaj projekt konačno dogodi. Ova je škola potpuno nova, suvremena i plaćena potpuno iz proračuna Grada Zagreba. To je najsuvremenija škola u Zagrebu trenutno”, rekao je Tomašević i otkrio da će se nastava u školi održavati samo u jednoj smjeni.

‘Naveo je da je investicija vrijedna gotovo 30 milijuna kuna te da će doprinijeti rasterećenju matične školske zgrade u Savskom gaju koju pohađa čak 1146 učenika, a za učenike iz okolnih naselja bit će organiziran prijevoz do nove škole.

‘Kao što sam više puta rekao, nema ljepše stvari u ovom poslu nego otvoriti novu školu ili vrtić’, rekao je Tomašević.

Luka Koralet, zamjenik gradonačelnik, rekao je da su planira gradnja škole u Laništu te da se u Blatu planira zona D, namjenjena za gradnju društvene infrastrukture. Sve sa ciljem da se rasteriti škola u Savskom Gaju.

Tomašević je rekao da je nakon provedenog javnog natječaja za pročelnika za mjesnu samoupravu civilnu zaštitu i urbanu sigurnost imenovao Andru Pavunu.

Kredit Holdingu

Odgovarajući na novinarska pitanja Tomašević je kazao da nema ništo sporno u podizanju 240 milijuna eura kredita od strane Zagrebačkog holdinga. Naveo je da je Ministarstvo financija dalo suglasnost za podizanje kredita i da je sva procedura ispoštovana, piše Tportal.

Dodao je da nekretnine koje su dane u zalog ne koriste za komunalne usluge kao da u zalog nije dana, kao što se u javnosti tvrdi vodna infrastruktura jer to nije moguće po zakonu.

‘Potpuno je neprihvatljivo da ljudi koji su Holding doveli na rub propasti nama drže lekcije’, kazao je Tomašević spomenuvši pritom Slavka Kojića, bivšeg šefa gradskih financija i člana stranke BM 365.

Opskrba plinom

Govoreći opskrbi plinom kazao je da će ga Zagrepčani imati dovoljno ove zime.

‘Nitko ne smije ostati od plina, osigurali smo dobre ugovore za plin. Tristo tisuća kućanstava ima osiguran plin jeftiniji nego se sada prodaje’, kazao je gradonačelnik.

Odlaganje otpada

Osvrnuo se na novi sustav odvajanja otpada koji starta 1. listopada

‘Od 1. listopada je obaveza da se odlaže otpad u vrećicama, velik broj građana već je kupio vrećice, bit će uhodavanja, to nam je jasno. Sigurno nećemo odmah kažnjavati ljude. No, od 1. listopada vrećice idu i to je sve spremno’, rekao je Tomašević.