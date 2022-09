Tomašević: Ako je ekipa iz pljačke Ine tako glupa, kako nitko nije otkrio krađu

Podijeli:







Izvor: N1

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostovao je u Nedjeljom u 2 kod Aleksandra Stankovića.

Komentirajući uvodno plinsku aferu u Ini i zahtjev oporbe za izvanrednim izborima, Tomašević je rekao da nema šanse da se tako nešto dogodi u bilo kojoj europskoj zemlji, a da oporba ne traži političku odgovornost u odnosu na ostavku vlade. Istaknuo je da je glavni osumnjičenik član vladajuće stranke, HDZ-a.

Tomašević je rekao da u toj priči postoje dva scenarija – ili su osumnjičeni jako glupi, ili nisu glupi. U slučaju prvog scenarija upitao se kako je moguće da u ozbiljnoj korporaciji poput Ine glupa ekipa može ukrasti milijardu kuna, a da to nitko nije vidio niti znao. Drugi scenarij, rekao je, značio bi da se to očito i prije radilo, a da se nije upalilo crveno svjetlo, pa su i umiješani u ovu aferu mislili da mogu učiniti isto.

Tomašević je rekao i da je premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković politički odgovoran za to što se dogodilo u Ini.

Na pitanje hoće li podržati prosvjede povodom afere u Ini, odgovorio je da to ovisi o tome tko ga organizira i što su zahtjevi.

O GPZO-u

Tomašević je rekao i da je bijesan zbog situacije koju je naslijedio kao gradonačelnik, sa “štetnim” ugovorima koje je Gradska plinara Zagreb opskrba sklopila drugi dan nakon što je postao gradonačelnik, bez njegovog znanja i suglasnosti, zbog čega je, kako je rekao, GPZO imao štetu od 400 milijuna kuna. Dodao je da je jedan od tih štetnih ugovora bio sklopljen s Inom. Rekao je da imaju nekoliko tjedana da zajedno s Vladom riješe problem u GPZO-u.

O CIOS-u

Tako je između ostalog, komentirajući tvrdnju da nije ispunjeno obećanje da će Petar Pripuz izgubiti posao odvoza smeća, rekao da njegova CIOS grupa više ne zbrinjava glomazni otpad, već to čine gradska poduzeća, na čemu je ušteđeno 60 milijuna kuna godišnje.

“Kad smo to radili, rekli su da će biti glomazni otpad po ulicama, da nećemo to uspjeti, da će u Sesvetama biti privremeno skladište koje će se pretvoriti u trajno skladište… Ništa od toga nije se dogodilo”, poručio je Tomašević.

O odvozu otpada

Osvrćući se na novi plan odvoza otpada, koji stupa na snagu 1. listopada, Tomašević je rekao da radi ono što je obećao u izbornom programu.

“Obećao sam da ćemo uvesti pravedni sustav naplate prema količini odloženog miješanog otpada”, rekao je.

Rekao je da postoje potpuno različiti modeli nalate u cijelom gradu, a da će prema novom sustavu biti jedan – 45 kuna fiksne cijene + vrećice koje se kupuju u trgovinama i jedino u koje se može odložiti miješani otpad.

Stanković je ustvrdio da će dio građana prema novom sustavu odvoz plaćati skuplje, a Tomašević je rekao da je takvih kućanstava jako malo.

Govoreći o kažnjavanju, Tomašević je između ostalog rekao da na početku sigurno neće sve funkcionirati te da namjeravaju prvo educirati i upozoravati građane, čak i stavljati naljepnice na kante u kojima je otpad pogrešno odložen.

Također će, poručio je, tražiti što je više moguće individualnu odgovornost, za spremnike koji su na javnim površinama koristit će komunalne redare i kamere.

“A s treće strane, u krajnjoj liniji, otvorit će se sadržaj te vrećice, recimo, gdje je bačen miješani komunalni otpad, ne u službenoj ZG vrećici koja se mora kupiti za 2, 4 ili 8 kuna, i jednostavno se pregleda sadržaj te vrećice, nađu se neki računi, utvrdi se identitet onoga tko je to bacio i njemu se razreže cijela kazna”, rekao je Tomašević, dodajući da je to možda ljudima smiješno, ali da se to radi u svim drugim austrijskim, njemačkim i švicarskim gradovima.

Poručio je da u Zagrebu nikada neće biti reda ako se svi zajedno ne počnu držati određenih pravila ponašanja.

“Pričam s predstavnicima suvlasnika višestambenih zgrada. Kažu – 5 do 10 posto ljudi napravi 90 posto problema u zgradi. Na nama je da te ljude konačno počnemo kažnjavati jer se inače nikad stvari neće promijeniti. Mi moramo negdje krenuti”, rekao je Tomašević za HRT.

Dodao je kako vjeruje da Zagreb spreman na te promjene te da se velika većina njegovih građana želi držati reda.

