Toksikološko vještačenje utvrđuje uzrok smrti tri konja u ZOO-u na Marjanu

Izvor: Ivo Cagalj/PIXSELL

Toksikološkim vještačenjem utvrdit će se uzrok uginuća tri konja u splitskom Zoološkom vrtu na Marjanu, potvrdio je u nedjelju ravnatelj Prirodoslovnog muzeja i zoološkog vrta Split Nediljko Ževrnja.

Uginuća su se dogodila jučer poslije podne i predvečer.

“Nakon što su uginula dva ponija pokušali smo spasiti dalmatinskog bušaka, dajući mu protuotrovno sredstvo, ali kada se vidjelo da to ne pomaže onda je obavljeno njegovo uspavljivanje, odnosno eutanazija,” kazao je Ževrnja za Hinu.

Po njegovim riječima, prije uginuća životinje su imale nekontrolirane pokrete tijelom i trzanje glavom a to su simptomi koji ukazuju da bi mogla biti riječ o trovanju. No, tek će toksikološko vještačenje pokazati je li to uzrok smrti.

Ravnatelj Ževrnja kaže da je za lešine triju uginulih konj organiziran prijevoz u Agroproteinku u Sesvetama, gdje će se uzeti uzorci i poslati na toksikološko vještačenje. Već sutra postoji mogućnost da se doznaju prve informacije o uzrocima uginuća ova tri konja.

U splitskoj policiji su rekli kako je obavljen očevid na mjestu uginuća ovih životinja, a došli su i veterinarki inspektori.

