Maja Knepr Šegina, toksikologinja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u Dnevniku N1 televizije komentirala je što se točno dogodilo u Termama Tuhelj.

Podsjetimo, u petak u poslijepodnevnim satima zaposlenici i korisnici objekta prijavili su neugodan miris po kemikalijama te respiratorne tegobe posjetitelja. Uslijedila je evakuacija iz kupališnog prostora, a ozljede prisutnih su se uglavnom odnosile na respiratorne i kožne nadražaje.

Knepr Šegina je objasnila za N1 o kakvoj je točno kemijskoj reakciji bilo riječ.

“Natrijev hipoklorit je izuzetno jaka kemikalija koja se koristi u dezinfekciji vode općenito i bazenske vode. Tu vodu prije korištenja treba dobro pripremiti da bi bi kasnije voda bila optimalne pH vrijednosti, dodaju se još neki dodaci unutra”, kazala je pa nastavila:

“U ovom slučaju tu mora ići pH- koji je, prema sastavu i informacijama koje smo jučer dobili, sumporna kiselina. Došlo je zapravo do reakcije neutralizacije – lužnato plus kiselo i to je dosta jaka reakcija gdje isplinjuje klor. To se treba provoditi u kontroliranim uvjetima.”

Navela je da je u ovom slučaju došlo do nekontrolirane reakcije. “Stvorila se ta količina klora koja je kroz ventilacijskih sustava došla do korisnika.”

Pojasnila je i kako točno klor može utjecati na zdravlje ljudi i kakve se reakcije mogu javiti.

“Klor spada u skupinu iritansa, iritira i dišni sustav i nadražuje kožu, sluznicu nosa i očiju. Najopasniji je za dišni sustav jer kao plin može otići duboko u pluća. Kod klora je specifično to da može zadati te početne reakcije koje mogu nestati izlaskom van, ali ima i odgođenu reakciju koja može nastati 12 i više sati nakon izlaganja”, rekla je Knepr Šegina.

Dodaje da su ljudi zadržani u bolnici upravo zbog predostrožnosti. Terme danas rade, a toksikologinja navodi da klor vrlo brzo hlapi i da se reakcija vrlo brzo zaustavila.

“Istraga će pokazati što se točno dogodilo, a ono što za sada znamo je da je došlo do ljudske greške”, dodala je.

