TNT komentar: Nema ALI! Kaznite nasilnike svih navijačkih boja

Nakon sinoćnjeg derbija Dinama i Hajduka koji je odigran na Maksimiru bez gostujućih navijača - jer im je zabranjen ulazak na stadion - došlo je do nereda na autocesti A1 pri povratku navijača prema Splitu.

Policija je priopćila da je više stotina navijača napalo policajce koji su osiguravali navijačku kolonu, da su navijači vozilima zapriječili prolazak autocestom – više desetaka navijača i policajaca je ozlijeđeno, policija je pucala, dvije su osobe propucane. Putnici na autocesti satima su čekali zarobljeni u automobilima.

Dan uoči derbija u centru Zagreba četvorica navijača Dinama nasilno su uz vrijeđanje i dreku skinuli dres Hajduka 9-godišnjem djetetu. Devetogodišnjem. Djetetu.

U komentarima na društvenim mrežama našao se čitav niz onih pa i među mojim poznanicima, od novinara do uglednih odvjetnika, koji su prigodnu kritiku začinili sa zvučnim ALI.

Nije OK zlostavljati devetogodišnje dijete ALI – glupo je od roditelja da su djetetu obukli u Zagrebu dres Hajduka dan uoči derbija.

Nije OK zlostavljati devetododišnje dijete – ALI nije se ništa strano dogodilo, neš’ ti jedan dres.

NIje OK zlostavljati devetogodišnje dijete – ALI nemojmo sad oko toga dizati moralnu paniku.

Gle, nema ALI. Nasilnici su zlostavljali na cesti devetogodišnje dijete. Kraj. Opravdavanje nasilja uvijek nužno vodi u eskalaciju nasilja.

I za ovu tučnjavu na autocesti naći će se niz onih koji će imati ALI dodatak.

Ali policija i Dinamo nisu pustili navijače Hajduka na stadion. Ali Osijek je pustio utakmicu, a Šibenik je druga postava Dinama. Ali u HNS-u sjede političari i Mamićevi igrači koji su protiv Hajduka.

Ali ovi drugi su još gori – zlostavljali su na cesti devetogodišnje dijete.

Nema ALI. Zaustavili ste promet, napali policiju i ugrozili sigurnost hrpe drugih putnika koji s vama i vašim klubom i vašim nogometom – nemaju nikakve veze.

Dosta maltretiranja! Policija je dužna u najkraćem roku pronaći i sudu privesti sve uključene i u sinočnju tučnjavu i u zlostavljanje djeteta dan prije u Zagrebu. Kazna za ovaj tip navijačkog nereda je do 3 godine zatvora, za napad na službenu osobu do 5 godina zatvora, a za organizatore nereda i do 8 godina.

I zadnje, ali ne najmanje važno – policija je upotrijebila vatreno oružje, pucala je na navijače i za to treba postojati dobar razlog. Uz privođenje navijača, nužno je provjeriti i je li policija prije i nakon utakmice sve odradila – po pravilima.

