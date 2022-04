Tko odgovara za sadržaj objavljen na društvenim mrežama?

Podijeli:







Izvor: unsplash

Vesna Alaburić, odvjetnica koja se bavi medijskim pravom, u Novom danu govorila je o slobodi govora na društvenim mrežama,

Elon Musk preuzima Twitter i obećava potpunu slobodu govora. “Ni Musk ni Twitter ne mogu uspostavljati pravila igre što je to protupravno ni u SAD-u ni u Europi ni bilo gdje u svijetu – ono što je protupravo definirano je propisima. On samo može odučivati o tome kakva će biti samoregulacija Twittera, što će Twitter nametnuti sam sebi u odnosu na algoritme i druge načine kontrole sadržaja”, komentirala je odvjetnica.

“Nema apsolutne slobode jer sloboda govora nije apsolutno pravo”

“Što se pornografije tiče, bitno je radi li se o pornografiji u kojoj su akteri ili potencijalni konzumenti djeca te koriste li se snimke da kompromitirate neku osobu., U cijeloj priči je najbitnije tko je odgovoran za sadržaj objavljen na društvenim mrežama, što se razlikuje od zemlje do zemlje. U Europi je platforma odgovorna ako ne ukloni protupravni sadržaj na zahtjev”, rekla je i istaknula kako nema apsolutne slobode jer sloboda govora nije apsolutno pravo.

vezane vijesti New York Times: Twitter će pod Elonom Muskom biti zastrašujuće mjesto Elon Musk je kupio Twitter. Što će se sad promijeniti?

Kaže da u Americi nije zabranjeno iznošenje anti-stavova, ali je zabranjeno iznošenje diskriminatornih stavova. U Europi je, kaže, slična situacija. “Europa je otišla i korak dalje. Za dikriminatrorne stavove odgovoran je onaj tko ih iznosi. Naš zakon kaže da nakladnici nisu odgovorni za sadžaj komentara čitatelja”, govori Vesna Alaburić.

Na pitanje tko ima odgovornost za veliku društvenu mrežu, kaže: “Temeljno je pravo da odgovara onaj tko je sadržaj stavio u prostor javne komunikacije. Nitko ne provjerava prije objavljivanja, vrijedi potpuna sloboda govora, reagira se na objavljenje sadržaje – može biti na prijavu građanina, institucije mogu biti zadužene da kontroliraju sadržaje s aspekta govora mržnje, moguće je na razne načine inicirati postupak”.

“Temljno pravo je da odgovara onaj tko informaciju plasira u prostor javne komunikacije”, ponovila je.

“Neosporno je da za sadržaj odgovara onaj tko ga iznosi – to može biti pojedinac, nakladnik…”, dodala je.

Da društvena mreža dopušta da se objavi bilo što je potpuno krivo tumačenje, upozorila je Alaburić. “Važno je da ne brkamo temu distribucijskih kanala i odgovornosti za objavljene sadržaje i mogućnost kontroliranja. Ako uđemo u temu kontroliranja sadržaja i ako Twitteru i drugim privatnim firmama omogućimo da kontroliraju sadržaje, sada to rade po algoritmima i na druge načine i smatram da je to velika opasnost za slobodu govora. To mi je kao princip potpuno neprihvatljivo”, navela je Alaburić.

“Svatko mora biti svjestan da je odgovoran za sadržaje koje plasira na društvene mreže”, istaknula je stručnjakinja za medijsko pravo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.