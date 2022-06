Podijeli:







Izvor: N1

Jučerašnje lažne dojave o bombama u trgovačkim centrima koje su poslane s ruske internetske domene, u N1 Studiju u živo komentirao je sigurnosni stručnjak Mate Laušić.

Prijeteća poruka nazvana SPAM MRŽNJA u nedjelju ujutro stigla je na desetke mail adresa shopping centara. “Eksploziv u trgovačkom centru. Ja sam rođendanski ubojica. Rođen da ubije. Svi ćete osjetiti moju mržnju eksplozija. Svi ćete umrti”, pisalo je u poruci autora koji se predstavio kao Stegosaurus – četvernožni dinosaur.

VEZANE VIJESTI Policija objavila koliko dojava o bombama je stiglo Uznemirujuće dojave o bombama stigle s ruske domene

“Razdvojio bih dva segmenta – jedan je identifikacija i traganje za anonimnim dojaviteljem, a drugi segment je postupanje po anonimnoj dojavi o podmetnutoj eksplozivnoj nabavi”, rekao je Laušić te nastavio:

“Gledajući snimke vidio sam, u prvom redu, da policija, bez obzira kako je opremljena, s ljudstvom, opremom, psima, svakako ne može u kratkom vremenskom periodu odraditi 11 takvih velikih prostora kao što su trgovački centri, a nameće im se imperativ brzine. Za pola sata se ni moj stan ne može detaljno pregledati. Želim reći da ne treba biti imeprativ brzine, potrebni su pedantnost i držanje protokola, standardnog postupka. Protueksplozijskom pregledu prethodi evakucija, a njome zapovijeda policija. Evakuacija ima svoje zakonitosti kako se radi. Uvijek se ide s pretpostavkom da je svaka dojava prava. Ako ideš s premisom ‘to je opet lažno, opet netko zeza’, nije dobro. Uvijek treba ići s postupkom kao da je dojava prava, i procedurom, pa tako i evakuaciju provesti po doređenim pravilima. Jučer razgovarajući s ljudima koji su se bili zatekli u tim centrima, van funkcije nisu stavljena niti pokretne stepenice, liftovi su nastavili raditi, izlaz je bio kroz sve uobičajene izlaze, vrata koja se otvaraju i zatvaraju na senzore i dalje su se nastavila otvarati i zatvarati na senzore… Što ako je u tom trenutku kombinirano s dojavom došlo do sabotaže elektronapajanja? Da je doista došlo do eksplozije, svi koji su ušli u lift bi ostali u kavezu… Postupak evakuacije je jedan doista složen postupak kojeg treba uvježbavati.”

Dodaje da je po slikama iz medija vidljivo da “od policije nije određen sigurnosni perimetar udaljenosti”, da su ljudi bili preblizu objektu. “Svi ti objekti su s velikim staklenim površinama, od lakih materijala i da je doista došlo do eksplozije, to je apsolutno smrtonosno. Plastični eksploziv, njegova brzina detonacije je od 7.000 do 8.000 metara u sekundi, ubija vas svaki predmet”, rekao je.

Najbitnija je, kaže, prevencija.

“A to je da se sačini protokol, ako ne postoji, a ako postoji, da se uvježbava, pa onda u stvarno situaciji poput ove, da se postupa po njemu. Treba imati edukacije osoblja u okviru svakog radnog mjesta, da osoba ima određene preventivne aktivnosti”, rekao je Laušić.

Lažna dojava kao testiranje

“Građani puno govore o psu za traganje za eksplozivom. Kao prvo, treba znati da je i pas živo biće, možda mu se taj dan ne radi, možda je taman počela neka bolest, bio je vruć dan, naporno je pregledati tako veliki prostor… Ono što se može ručnim pregledom… Ako nema, na tome treba raditi, na proigravanju takvih situacija, policija da se bolje opremi, uloži u obuku ljudstva, opremu, pse… Da je bila stvarna bomba, tu bi se otvorilo puno problema”, rekao je Laušić.

Laušić je rekao da je potrebno krenuti s pretpostavkom da je lažna dojava zapravo test.

“Testiranje kako reagira sigurnosni sustav da bi se u datom trenutku napravilo nešto što će doista eksplodirati. Tko kaže da jučer netko nije promatrao kakve su radnje i postupci policije, tko kaže da to možda nije bio test. Sve lažne dojave umrtvljuju taj sigurnosni sustav pa se zapadne u neku rutinu. Gledajući medijske objavljene snimke ili netko je tko je bio u centru mogao je vidjeti kako je opremljena policija, što su zaštitari radili, kako su evakuirani ljudi, kao su ljudi reagirali… Mi koji se time bavimo uvijek računamo da nakon primarnog napada može slijediti pravi, sekundarni napad”, kazao je Laušić.

Na kraju je još jednom naglasio važnost prevencije i edukacije te da se ne smije robovati imperativu brzine.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.