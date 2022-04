Podijeli:







Izvor: N1

Saborski zastupnik HDZ-a Davor Ivo Stier u Newsroomu je govorio o padu bespilotne letjelice u Zagrebu i posljednje informacije o tom događa. Županijsko državno odvjetništva u srijedu je održalo konferenciju za medije na kojoj su izjavili da je dron bio naoružan aviobombom, a Stier navodi da su neke stvari danas ipak jasnije.

“Nešto jasnije jest, glavni upitnik ostaje je li to bila meta, tko je to poslao, ali to je možda nešto što ćemo tek nakon ovog rata do kraja saznati”, kazao je Stier.

Istaknuo je da nije mudro špekulirati kada su u pitanju tako ozbiljne teme te da su mogući različiti scenariji. “Objektivno izgleda teško doći do takvih dokaza da se točno zna tko je i s kojom namjerom uputio dron.”

VEZANE VIJESTI Milanović: Je li eksploziv na dronu s filmskog seta? Da pitamo Clinta Eastwooda? Je li Zagreb bio konačan cilj drona? Evo što su odgovorili iz ŽDO-a

Stier je komentirao i medijske istupe nakon pada letjelice, navodeći da je predsjednik Vlade Andrej Plenković iznosio informacije koje mu je struka dala.

“Kad je premijer davao izjave, davao ih je na temelju onog što je od struke dobio u tom trenutku, ali je naložio da se napravi temeljita istraga. Danas smo vidjeli te rezultate. Mislim da je u tom segmentu on učinio ono što je morao učiniti”, kazao je.

Stier je komentirao i položaj Srbije u sukobu Ukrajine i Rusije.

“Ovo je trenutak kada Srbija mora donijeti odluku. Ako želi ući u Europsku uniju, a kaže da želi, u pregovorima je, to znači da želi biti dio političkog Zapada. EU nije nikad bila nesvrstana. Danas je trenutak kada se Srbija mora svrstati sa Zapadom, prihvatiti zapadne vrijednosti”, kazao je Stier.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.