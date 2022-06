Podijeli:







Izvor: N1

Dvije godine, 2 mjeseca i 22 dana - točno je toliko prošlo od potresa koji je pogodio Zagreb i okolicu. Pompozna obećanja koja su uslijedila i koja i danas slušamo, ostala su samo to - obećanja. Unatoč najavama gradonačelnika Zagreba i ministra graditeljstva da će radovi na prvoj zamjenskoj kući početi u travnju to se nije dogodilo jer je natječaj dva puta poništen pa se u srpnju sprema treći. Pitamo, zato, tko je za ovu nevjerojatnu sramotu kriv?

Nedjeljni ručak na štednjaku, a kroz mali prozor kontejnera u kojem sad živi 84-godišnja Ruža Budek, pogled na kuću u kojoj je nekad živjela.

“Da ne buš išao iznutra tam na drugi svijet… e tak. Ali to sigurno… nemreš se drugom nadati”, govori nam Ruža koja se pribojava da bi iz “privremenog” smještaja mogla ravno na posljednji počinak.

Nakon što već dvije godine živi u par kvadrata u kojem je spasila nešto namještaja i osobnih stvari, teško se nadati. I u svojoj muci, ima razumijevanja za one koji joj nisu baš nikako pomogli.

“Možda se budu smilovali. Možda bu ovaj novi koji je došel, možda bu on nekaj pokrenul… Još se tome nadam. Daj mu Bog takvu pamet i sreću, da bi to sve mogel. Ja znam da je to teško, teško je i njima, teško je i nama koji nemamo krova”, priča nam Ruža.

Našoj reporterki Jeleni Bokun priča kako su prije tri tjedna bili neki ljudi koji su uzimali mjere. Nada se da to znači da će konačno i rušenje doći na red.

“Da budu, kad budu valjda dobili koga da ima tko rušiti, kad nema ljudi koji bi rušili, kad je to sve skupo. Nitko neće. Mora se platiti”, govori.

Kuća im je srušena, a natječaj poništen već dva puta

Ista situacija i u ostatku Markuševečkog Popovca, gdje su brojne kuće oštećene. Ljudi sada žive negdje drugdje, pitanje je hoće li se ovdje i vratiti. Isto je u obližnjem Jalševcu u kojem je u ožujku trebala početi gradnja prve zamjenske kuće pa je rok pomaknut s travnja na svibanj – i još ništa.

Reporterka N1 tamo je pričala s još jednom obitelji koja je ostala bez krova nad glavom.

Dom obitelji Metelko srušen je u lipnju prošle godine. Od tada do danas, nema apsolutno nikakvog napretka. Provedena su dva natječaja, oba su poništena, a kako nam kaže vlasnik, koji to, pak, saznaje iz Fonda, treći bi trebao biti objavljen u srpnju.

Gradonačelnik Zagreba, nakon sastanka s novim ministrom Paladinom sredinom ožujka, početak radova na kući obitelji Metelko najavio je za travanj. Danas sliježe ramenima.

“Ne miriše to dobro već godinu dana. Ja sam gradonačelnik Zagreba godinu dana i imam drugog ministra obnove i drugog ravnatelja Fonda za obnovu. To su dvije institucije koje su odgovorne za obnovu privatnih zgrada i doista je nevjerojatno da to toliko traje. Ministar Paladina je najavio konkretna gradilišta, konkretne rokove, vidjet ćemo hoće li se oni realizirati”, rekao nam je Tomašević.

Ljudi se nadaju povratku kućama, kad god to bilo

Paladina je to zaista najavio kad je stupio na funkciju, a onda opet ponovio i prije nekoliko dana:

“Potpuno sam svjestan činjenice da naši sugrađani i cjelokupna javnost prije svega trenutno sagledava dinamiku konstrukcijske obnove i gradne zamjenskih objekata. Prije nekoliko mjeseci, kad sam ja započeo svoj mandat, imali smo svega nekoliko gradilišta, sada imamo nekoliko desetaka.”

Možda ih i ima nekoliko desetaka na Banovini, ali u Zagrebu nema niti jednog gradilišta zamjenske kuće. Zašto je to tako dvije godine kasnije također smo pitali zagrebačkog gradonačelnika.

“Tu nema tajne, sve političke opcije, uključujući i Vladu, smatraju da su možda najviše podbacili upravo u obnovi Zagreba nakon potresa. Čak kažem Zagreba, a ne Banije, zato što na Baniji su se bar neke obiteljske kuće počele graditi, u Zagrebu još ne. To doista je neprihvatljivo”, veli.

Pomaci u glavnom gradu zaista su sitni. Bračni par koji smo snimali više puta konačno je dočekao konstrukcijske radove na svojoj zgradi u kojoj su dvije godine živjeli bez plina, u jednom dijelu kuće, jer je ostatak bio opasan za život. Sada su preselili i nadaju se povratku. Kad god to bilo.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.