Teška situacija: “Pred 75 posto umirovljenika je razdoblje gladi i smrzavanja”

Izvor: N1

Umirovljeničke udruge Sindikat i Matica umirovljenika Hrvatske pozvale su u petak hrvatsku Vladu da poduzme hitne mjere za zaustavljanje siromaštva umirovljenika i sve većeg pada realne vrijednosti mirovina.

Pozdravljamo najavljeno smanjenja PDV-a na energente, ali sumnjamo da će potrošači od toga imati koristi, jer unatoč smanjenju PDV-a na hranu, cijene prehrambenih proizvoda u ovoj su godini porasle za oko 30 posto, navode umirovljeničke udruge.

Tvrde da je pred 75 posto hrvatskih umirovljenika „razdoblje gladi i smrzavanja“, pa zbog „očajnog i ponižavajućeg“ položaja umirovljenika, te njihove visoke stope smrtnosti zbog pandemije i teških socijalno-ekonomskih uvjeta života, ističu nekoliko zahtjeva.

Traže da se kao antiinflacijska mjera do kraja godine isplati još jedno jednokratno novčano primanje svim umirovljenicima i to u sljedećim razredima: za mirovine do 1.700 kuna – 1.200 kuna; od 1.700 do 2.200 kuna – 900 kuna; od 2.200 do 3.200 kuna – 600 kuna, te od 3.200 do 4.200 – 400 kuna.

Poručuju i da je potrebno uključiti umirovljenike s mirovinama do 1.500 kuna u pravo na mjesečni energetski vaučer do 400 kuna, a one s mirovinama od 1.500 do 4.000 kuna na vaučer do 200 kuna.

Traže i da se svima koji su umirovljeni prema Zakonu o mirovinskom osiguranju nakon 1.siječnja 1999. mirovine trajno povećaju za deset posto. Pozivaju i na hitnu promjenu modela usklađivanja mirovina dva puta godišnje i to na način da se mirovine usklađuju u stopostotnom iznosu povoljnijeg indeksa rasta cijena ili plaća.

No, i tu tražimo socijalnu intervenciju na način da se mirovine do 2.000 kuna indeksiraju za 120 posto, a od 2.000 do 4.000 za 110 posto, poručili su Matica umirovljenika Hrvatske i Sindikat umirovljenika Hrvatske.

