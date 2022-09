Teška situacija kod jednog grada: “Pitanje je mogu li se ruske snage izvući”

Podijeli:







Izvor: N1

Profesor s Fakulteta političkih znanosti Robert Barić u Newsroomu je analizirao stanje na bojištu u Ukrajini.

“Situacija za Rusiju uopće nije lijepa. Čini se da je Liman u operativnom okruženju, a Ukrajinci su presjekli sve komunikacijske linije i pitanje je mogu li se ruske snage izvući. Možda će biti potrebno da Rusi naprave operaciju pokušaja proboja do Limana”, rekao je.

Inače, Liman je grad u Donjecku koji broji oko 20.000 stanovnika i nalazi se oko 20 km od granice Luhanske oblasti, a nedaleko od Lisičanska i Severodonjecka koji su proljetos bili poprište žestokih borbi.

Kako navodi, Rusi ne uspijevaju zaustaviti ukrajinske napore. “Rusi nemaju nikakvu pričuvu na sjeveru i nitko ne zna kako će se sve to uraditi. Oni nastavljaju napade koji nemaju smisla. Drugi problem je kod Hersona. Vojni zapovjednici su zatražili povlačenje iza rijeke Donjeck, što je Putin odbio. To dokazuje da, bez obzira na snažne ruske postrojbe koje su tamo smještene, tamo stvari ne idu dobro.”

Komentirao je i mobilizaciju u Rusiji: “Očito je da je mobilizacijski sustav naslijeđen od Sovjetskog saveza i pušten je da propada. Sada bi on trebao mobilizirati 300.000 ljudi, a možda i više. Moja je procjena da je mobilizirano i manje od prvotno planiranih 300.000 vojnika. Ljudi se tamo šalju kao topovsko meso”, rekao je.

“To je dokaz koliko je to sve slabo osmišljeno. Putin je od početka znao da se radi o velikoj političkoj kocki. Stvara se pravni okvir da se šalju mobilizirani vojnici bez ograničenja, što Rusija ne smije raditi jer nije u ratu, već u specijalnoj vojnoj operaciji”, rekao je.

Osvrnuo se i na nuklearnu snagu Rusije. “Ovdje govorimo o taktičkom nuklearnom oružju, gdje Rusija ima prednost. Ono se razlikuje po namjeni i dometu, a ne po snazi bojnih glava. Domet takvih projektila je 500 kilometara, a za krstareće projektile do 600 kilometara. Oni su namijenjeni isključivo za uništenje vojnih meta. Strateške rakete namijenjene su za uništavanje populacije neprijatelja”, rekao je.

“Nadajmo se da neće doći do uporabe nuklearnog oružja jer u suprotnom – God help us all.”

Kako navodi, ruska strana ima 1911 taktičkih bojnih glava. “Rusija ne može napraviti sustave koji su učinkoviti kao oni iz SAD-a. Ruska noćna mora od 80-ih do danas je veliki sukob s NATO-om gdje će SAD uporabom konvencionalnih projektila pobijediti, i to bez upotrebe nuklearnog oružja”, rekao je.

“Rusi ne mogu sakriti pripremu za primjenu taktičkog nuklearnog oružja. U ministarstvu obrane postoji 12. direktorat, koji se bavi skladištenjem nuklearnog oružja. Ako bi htjeli uzeti bojnu glavu, morali bi ju skinuti, donijeti do oružja i tek onda iskoristiti. To bi se sigurno primijetilo i to bi bio prvi znak za uzbunu”, rekao je.