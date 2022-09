“Govorim iz cipela teologinje, kako da tumačim te brojke. Ako se, dakle, u jednoj zemlji u kojoj se većina deklarira kao katolici javlja veći broj ateista, za mene je to znak da se unutar tog društva događa proces demokratizacije. Ljudi koji se doživaljvaju kao manjina imaju prostor da se nazivaju drugačije i u tom smislu mislim da je to dobro. Da unutar većine manjina ima svoj glas”, rekla je Raffai te dodala: VEZANE VIJESTI Glavna ravnateljica DZS-a: Manje od 79 posto Hrvata se izjasnilo kao katolici DZS objavio podatke Popisa prema narodnosti, vjeri, državljanstvu “To je jedan dio. Drugi dio, Crkva nije uslužna djelatnost pa da ona nudi nešto… Ona bi trebala biti zajednica nas vjernika, mi smo Crkva. Zašto se jedan postotak naroda ne doživljava kao dio Crkve, to je pitanje”. Naglašava da rezultati popisa pokazuju da nije riječ od sedam posto onih koji nisu evangelizirani, nego o ljudima koji su bili dio te zajednice, a sada su rekli da više nisu. “To je način življenja, trebamo se pitati. Pitanja aktualnog suvremenog svijeta koja nas zanimaju, koliko imaju mjesta u crkvenim grupacijama. Mene zanima promocija mira, nenasilja, gdje je moja Crkva tu… Gdje mi koristimo nove teologije”, ističe Raffai.

“Za mene je preusko shvaćanje ako mislimo da je identitet katolika samo koje smo sakramente dobili i upražnjavamo ih. To je jedan važan dio života. Ali ako smo vjernici, onda smo vjernici u svako doba. I sada me zanima kako mi kao vjernici, kao zajednica, Crkva pridonosimo općem dobru. Mi imamo alate unutar Katoličke crkve. Postoji socijalni nauk Crkve, promoviramo li ga mi? Postoje razne teologije koje možemo koristiti, čitati. To bi trebalo zanimati svećenike i onda da prenosimo mirovne teologije koje već postoje”, rekla je Raffai.