Temperature idu preko 20, kraj tjedna donosi porast naoblake

Podijeli:







Izvor: Patrik Macek/PIXSELL

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević.

Jutros je pretežno vedro diljem Hrvatske, a kako nam i dalje pritječe hladniji zrak, temperature su niske, -8.6 je u Bednji.

U nastavku dana bit će toplije, temperature će rasti većinom do vrijednosti od 12 do 17 stupnjeva. No, i dalje će u mnogim područjima dojam biti svjež, uslijed vjetra sjevernog smjera. Bura pod Velebitom otežava promet jutros prema izvješću HAK-a:

Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali (DC8) između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I. skupina vozila).

I u nastavku dana treba računati na buru, koja će puhati još i sutra. Pred nama je stabilan tjedan, u kojem će postupno biti sve toplije. Temperature će u drugom dijelu tjedna lokalno prijeći 20 stupnjeva, tako da će uz obilje sunca biti više nego ugodno.

Od nedjelje uz porast naoblake raste vjerojatnost za kišu.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.