Izvor: N1

Poznati talijanski novinar i pisac Andrea Spinelli Barrile za Novi dan komentirao je pobjedu desnice na izborima u Italiji.

“Giorgia Meloni vjerojatno bi sama mogla pobijediti cijelu lijevu koaliciju. To je očit znak da je ponuda na političkoj ljevici u Italiji slaba. S druge strane, to je nagradilo i stav Giorgie Meloni unutar oporbe. Bio je to čvrst stav naspram raznih vlada koje su se izmijenile. Bili su malo lijevo, malo desno, pa malo centar, dok je Meloni imala čvrst stav i ostvarila je snažan rezultat među biračima”, rekao je.

Kako navodi, tvrdnje o povratku fašizma su pretjerane. “Možemo govoriti o pobjedi desnice, no na svu sreću daleko je to od fašizma. Meloni je izabrana u demokratskom okružju i ona će biti prva premijerka u Italiji. To bi moglo predstaviti kočnicu za prava žena u Italiji, koje imaju problema s ostvarivanjem određenih prava poput jednakih plaća. Meloni kaže da desnica nema problema sa ženama, jer je ona pobijedila muške članove stranke”, rekao je.

Kaže kako Meloni ne pokazuje blagonaklonost Vladimiru Putinu i Rusiji.

“Rekao bih da je Berlusconi prije nekoliko dana u pozitivnom svjetlu govorio o Putinu, a u koaliciji desnog centra postoje i dobri odnosi s Putinom. Meloni se nikad nije pokazala pretjerano bliska Kremlju, no unutar njezine stranke postoje elementi koji na to gledaju na različite načine”, rekao je.

Kaže da nije iznenađen njenom pobjedom. “Iznenađen sam padom ljevice koju je Meloni sama rasturila”, rekao je.