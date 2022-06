Podijeli:







Izvor: Mikhail KLIMENTYEV / SPUTNIK / AFP

Netom završeni summit G7 i situaciju u Ukrajini u N1 Studiju uživo komentirao je vojni analitičar portala Obris.org Igor Tabak.

“G7 ima dosta tešku situaciju. Imaju plan rada i želje koje bi obavili, ali nije sve što bi željeli u njihovim rukama i odlukama. Tih nekoliko najbogatijih zemalj su jedinstvene zadnjih godina i to na puno polja – po pitanju Ukrajine i po pitanju drugih međunarodnih drugih prijetnji. Izbacivanje Rusije koje je svelo G8 na G7 jasno je postavilo okvir, ali činjenica je da se tog okvira ne drži čitav svijet. Velik broj država stoji po strani, mislim da će dobar dio biti na G20 sastanku koji predstoji. Vjerojatno se tu sprema i dosta nagovaranja ne bi li se neke zemlje čvršće postavil uz ovaj eurozapadni NATO”, rekao je Tabak.

Svjedočimo nestašici hrane u Ukrajini, energetskoj krizi… Neki kažu da oko svega najviše profitiraju Sjedinjene Američke Države.

“Mislim da nije samo to. Nemojte zaboraviti da čitavom nizu zemalja Perzijskog zaljeva porast cijena barela nije mrski, puno je proizvođača LNG-a i nafte izvan SAD-a. SAD je u rijetkoj situaciji da je ponešto neovisniji, ali mislim da nije jedini tu koji bi profitirao, ali sad se izložio na neke druge načine kaoje dugo nismo vidjeli. A s druge strane, Ruska Federacija se dovela u situaciju u kakvoj nije bila od najoštrijeg dijela hladnog rada. To su čisto nova vremena”, kazao je Tabak.

“Rusija se na sankcije spremala niz godina”

Vladimir Putin hladno je reagirao na najnoviji paket sankcija kojim je EU zabranio uvoz ruske nafte. Rekao je “nema problema, naći ćemo drugo tržište”. I našao je, između ostalog, Kinu.

“Treba imati na umu da transportni kapaciteti za naftu i plin su sustavi infrastrukture koji se dugo grade, koji su skupi i kad se na brzinu situacije promijene nisu jednostavni za presložiti. Puno toga je danas iz Rusije posloženo prema Zapadu, Europi, a sve skupa preokreniti prema Indiji, Kini, kud god, nije jednostavno. Činjenica je da su sankcije riješile one neke jednostavne dijelove i njihovo zaoštravanje postaje sve bolnije i teže, ali rusija se niz godina pripremala na to. Radili su zalihe stranih valuta, privredu pokušavali preokrenuti da bude više samodovoljna. Simptomi su to koji su kazivali da je njihova agresivna politika ozbiljnija nego što se mislilo. To je dio problema s aktulanim režimom u Moskvi koji se ponaša izuzetno neodgovorno, agresivno i cijelo vrijeme igra na rubu eskalacije rata van granica Ukrajine”, smatra Tabak.

Uskoro počinje i NATO summit, govori se o povećanju broja vojnika u punom stupnju pripravnosti na 300.000.

“Iako je dobar dio operativnog dijela ruskih snaga angažiran u Ukrajini na položaju Donbasa, već neko vijeme se iz Moskve vide izričite prijetnje, neodgovorne prijetnje, Litvi, Nizozemskoj, Britaniji… To sve su priče koje, apsolutno, da bi ostale na razini priča moraju biti preusretnute jednom ozbiljnom pripremom, vidljivom pripremom, mjerom odvraćanja koja obuhvaća više ljudi, više tehnike i jasnu odlučnost da se jednostavno ne kapitulira pred onim tko je agresivan i bezobrazan”, rekao je Tabak.

“Nije tajna da Rusija godinama pušta pipke u niz europskih zemalja”

Neke NATO saveznice Putin pokušava pridobiti na svoju stranu. Bugarska vlada navodno je pala zbog moskovske produžene ruke. Ništa čudno, ništa novo, podsjeća Tabak.

“Nije tajno da Rusija godinama pušta pipke u političke sfere čitavog niza europskih zemalja. Financirali su stranke i pokrete, pokazivali jasno koga preferiraju i onda financirali takve širom Europe. Kandidati na nizu kontinetalnih izbora jako jasno su iza sebe imali podršku Putina, raznih oligarha i njihovih izvora financiranja. To je jako vidljivo, nije to samo Bugarska i Mađarssa, po nekim naznakama i kod nas, Austriji, Francuskoj, čitavom nizu zemalja…”, rekao je Tabak.

Cijeli razgovor pogledajte u videu:

