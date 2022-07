Podijeli:







Vojni analitičar Igor Tabak komentirao je za Newsroom probni let MIG-ova koji su uznemirili građane. Hrvatsko ratno zrakoplovstvo nije unaprijed obavijestilo građane o mogućem probijanju zvučnog zidu. Zapovjednik HRZ-a Michael Križanec preuzeo je odgovornost, ali rekao je da je riječ o halabuci.

“Jako je puno ljudi u našem sustavu obrane kako u oružanim snagama, posebno u ministarstvu koji ne razumiju čemu uopće komuniciranje s javnošću i onda se ta halabuka se multiciplicira”, naglašava.

Dodaje da ovo nije jedini slučaju u posljednje vrijeme. Podsjeća da je prije nekoliko dana bila situacija s Gorskom službom spašavanja da se helikopter vraćao bez ikakvog objašnjenja umjesto da obavi spašavanje.

“Danas smo saznali o ozljedi vojnika u Gašincima. To nije bilo zrakoplovstvo, to su kopnene snage, pa opet kašnjenje. To su sve stvari koje se do prije koju godinu nisu događale, to je novo. Nažalost niz koraka unatrag. Jednako tako, Ministarstvo je prestalo izvještavati o planovima nabave, prestali su predstavljati nove stvari, godišnje izvješće o stanju obrane kasni”, ističe.

Navodi da su osnovni podaci o oružanim snagama Hrvatske iz 2015. godine. Nije osvježavano ni o ljudstvu, proračunu, ni o misijima. “To nije šum u komunikaciji već jedna sustavna pojava da se porezne obveznike odvoji od trošenja i fukncioniranja naše profesionalne obrane što je jako loše”, tvrdi.

Zašto je sad lošija komunikacija, tko je odgovoran?

“Ministarstvo obrane i oružane snage su jedna velika piramida koja je vrlo čvrsto ustrojena, koja u vojnom dijelu ima i stegovnu odgovornost. Na to se nadovezuje Ministarstvo u jednoj čvrstoj strukturi koja svaki put dobro radi kad na vrhu ima aktivnog ministra koji razumije sustav i tjera tu piramidu na neprekidnio kretanje bilo reformi bilo dnevnih zadaća. Kad taj vrh zataji, kad nakon dugo godina imamo ministra obrane koji samo, da velim, taljiga svoj posao čekajući kraj mandata, onda nije čudo da se komunikacije kroz tu strutkuru počinju magliti. Kad imate ministra koji ne da ne komunicira s predsjednikom, načelnikom glavnog stožera već i s ostalim ljudima u tom vrhu, da je normalno da je već mjesecima mjesto glasnogovornika prazno.”

Smatra da ministar Mario Banožić nema autoritet u ministarstvu, a kamoli u oružanim snagama.

Rekao je da ne očekuje ništa od strategije obrane Hrvatske i dugoročnog plana razvoja oružanih snaga koje je nedavno najavio ministar.

“Ne očekujem ništa. Zadnja strategija obrane donesena je prije dvadeset godina i od onda je bilo o njoj govora, ali ništa konkretnoga. Dugoročni razvoj oružanih snaga je već treći dokument po redu.”

Komentirao je i situaciju u Ukrajini. Smatra da osvajanja pokazuju da je to ruski napredak, ali nije ukrajinksi poraz jer se sve to uspjelo napraviti planski bez previše kaosa, držeći ta bojišta vrućima dok se to nije isplatilo pa je izvedeno povlačanje”.

