Izvor: N1

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević komentirao je slučaj Mirele Čavajde, čije je dijete u maternici oboljelo od agresivnog tumora na mozgu, a kojoj je onemogućen medicinski prekid trudnoće.

Čavajda se javila za prekid trudnoće u četiri zagrebačke bolnice – KB Sv. Duh i Vinogradska odbile su obaviti taj zahvat, a iz KB Merkura i Petrove još nije stigao nikakav odgovor.

Iz Svetog Duha rekli su u četvrtak rekli kako nemaju “stručnjaka educiranih za izvođenje fetocida”.

“Bolnica Sv. Duh obavlja prekide trudnoće od 10. mjeseca do 22., ali ne nakon 22., što je ovdje slučaj. Povjerenstvo je zaključilo u zakonskom roku da postoje indikacije. Ono što kaže osoblje Sv. Duha da nemaju iskustva s tim, ono što je meni neprihvatljivo kada govorimo o zakonski dozvoljenima prekidima trudnoće, do 10. tjedna bez medicinskih indikacija, u gradskoj bolnici Sv. Duh svi liječnici i sve medicinske sestre na ginekologiji imaju priziv savjesti. To mi je neprihvatljivo, da se u gradskoj bolnici takva stvar dogodila. Očekujem od novog vodstva bolnice da se to riješi”, rekao je Tomašević za RTL.

Dodao je da se privremeno to rješava na način da je sklopljen ugovor s bolnicom Merkur.

“Tu očito nešto ne odgovara i ne funkcionira na razini Hrvatske ako 60 posto ginekologa ima priziv savjesti, a u Sloveniji koja ima isti zakon je to samo tri posto. Ne mogu to promijeniti na razini Hrvatske, to očekujem od ministra zdravstva i Vlade, ali ono što mogu i moram je ono što je vezano uz Sv. Duh kao najveću gradsku ustanovu i to očekujem od novog vodstva”, kazao je.

