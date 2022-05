Slijedom više izjava predsjednika Zorana Milanovića o tome da će uložiti veto na ulazak Švedske i Finske u NATO ako se ne unaprijedi izborni zakon u BiH, stigao je odgovor švedskog europarlamentarca.

“Švedska i Finska uplaćuju milijarde u proračun Europske unije i Hrvatska iz njega prima milijarde. Isto vrijedi i za NextGenerationEU, kao i druge fondove.

Samo vas želim podsjetiti, gospodine predsjedniče Milanoviću, da veta idu u oba smjera”, napisao je na Twitteru Charlie Weimers.

#Sweden and #Finland pay in billions to the EU-budget and #Croatia receives billions from it. Same for NextGenerationEU and all other redistribution funds.



I just want to remind you Mr President Milanović @Ured_PRH that vetoes go both ways.