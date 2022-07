“Svečanost otvorenja koštat će otprilike milijun kuna, bili smo šparni”

Podijeli:







Izvor: N1

Gost Dnevnika N1 bio je Josip Škorić, šef Uprave Hrvatskih cesta.

“Sve je spremno za ceremoniju otvaranja najvećeg infrastrukturnog projekta u Hrvatskoj”, rekao je.

VEZANA VIJEST Kineski veleposlanik: Most će produbiti obostrano korisne odnose Kine i Hrvatske

Most će se za promet otvoriti, kaže Škorić, kad se očisti trasa, kad se steknu uvjeti za siguran promet. “Hoće li to biti u ponoć ili 6 ujutro, ne znam.”

Rekao je da su, što se manifestacije tiče, bili šparni.

“Svečanost otvorenja će koštati otprilike milijun kuna, to je naš budžet. 85 posto troškova je iz EU fondova, to je sastavni dio projekta. Bili smo dosta šparni što se tiče troškova”, rekao je.

Kineski radnici bit će ovdje još neko vrijeme.

“Još je nekih manjih nedostataka na konstrukciji, ušminkavanja, nakon toga imamo obračune, imali smo eskalaciju cijena, moramo razgovarati o tome koliko je poskupio materijal u trenutku izgradnje u odnosu na period kada je ugovoren posao. Imamo još puno administrativnog posla”, rekao je Škorić.

Pelješki most skratit će put do Dubrovnika, prema studiji, za 20 minuta. “Ali ovisi u koje vrijeme, ljeti će skratiti znatno više, i do sat-dva”, rekao je Škorić.

Tijek događaja oko svečanog otvaranja Pelješkog mosta iz minute u minutu pratimo OVDJE.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram