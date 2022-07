Sve više zaraženih: Tko mora u izolaciju, tko ne… koje su mjere uopće na snazi

Podijeli:







Jučer je u Hrvatskoj zabilježeno 2.239 novih slučajeva zaraze koronavirusom, a tjedan prije imali smo 1.808 novozaraženih. Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić Šimetin komentirala je u Novom danu N1 televizije trenutnu epidemiološku situaciju u Hrvatskoj.

“Mi od druge polovice lipnja imamo veliki porast broja oboljelih. Srećom, on se zaustavlja u zadnja dva tjedna. Sad je rast ispod 80 posto, ali bio je 180 posto u prva dva tjedna srpnja”, govori Pavić Šimetin dodajući da u usporedbi s drugim zemljama Europe, val rasta brojeva kasni u Hrvatskoj. “Kad gledamo kartu, tamnocrvena je cijela Europa, ali u usporedbi s drugim zemljama, mi smo u povoljnijoj situaciji”, kaže.

vezana vijest Europska komisija: Pripremite se za novi val koronavirusa na jesen i zimu

“Ako imamo puno novooboljelih, uvijek će biti i onih starijih, bolesnih i onih koji će, nažalost, završiti i s hospitalizacijom i sa smrtnim ishodom”, kaže Pavić Šimetin.

“Možemo očekivati rast brojki i koji tjedan duže nego u Sloveniji. Možda bi vrhunac mogao biti sredinom kolovoza”, govori Pavić Šimetin.

Mjere na snazi

“Mi sada imamo jako blage mjere i vrlo malo mjera. Osnovna mjera je da pozitivne osobe moraju biti u izolaciji. Osobe koje su u kontaktu, ne moraju u karantenu, nego ih samo molimo da 10 dana nakon kontakta nose masku i da se peti dan samotestiraju. Za pozitivne je izolacija obvezna, propisuje je obiteljski liječnik ili epidemiolog. Isto je za sve, cijepljene i necijepljene. Kontakti ne bi trebali ići u posjet starijim i bolesnim članovima obitelji. Svako tko je bio u kontaktu s pozitivnom osobom kroz tih 10-ak dana treba promatrati svoje simptome, izmjeriti tu i tamo temperaturu tako da otkrije moguću bolest u što ranijoj fazi”, objašnjava Pavić Šimetin.

Što se tiče osoba koje se samotestiraju i budu pozitivne, ona kaže kako se te osobe ne ubrajaju u službene statistike. “Nigdje se ne broje samotestirani. Broje se oni koji su išli na testiranje i dobili rezultat. Naša je preporuka svima koji se samotestiraju i budu pozitivni da to potvrde na testu. Ljudi nemaju motivaciju covid-potvrde, pogotovo ako su cijepljeni. I to je jedan razlog zašto se ljudi ne odlučuju na potvrđivanje tog testa”, kaže.

Maske i efikasnost cjepiva

“Maske sada sigurno imaju manju vrijednost nego u prethodnim fazama pandemije, kada virus nije bio toliko zarazan. Maska sad ne pruža tako veliku zaštitu kao u prethodnim fazama, ali i dalje preporučujemo nošenje maski, osobito starijima, osobito u zatvorenom i kad ne mogu održavati distancu. Što se tiče ljekarni, često je pitanje zašto nositi maske. U ljekarnu odlaze osobe koje su bolesne, češće su tamo bolesne osobe neog negdje drugo. Ako ništa, za magistre koje rade tamo je dobro da osobe koje dolaze nose masku”, kaže zamjenica ravnatelja HZJZ-a.

“Cjepivo ne štiti od ponovnog zaražavnja, osim nekoliko mjeseci od posljednje doze. Pozivamo zato starije građane da se cijepe i četvrtom dozom, odnosno drugom booster dozom jer prošlo je dosta vremena od treće doze, koja je uglavnom išla najesen 2021. Ono što pokazuju podaci, a može se vidjeti i kod nas, je da cijepljenje ili preboljenje unatrag nekoliko mjeseci štiti od hospitalizaicje i smrtnog ishoda”, kaže.

“Oko 70 posto odrasle populacije cijepljeno je s dvije doze, negdje oko 900.000 građana nije primilo nijednu dozu cjepvia. Oko 900.000 njih je primilo treću dozu. To znači da oko 2 milijuna njih treba primiti drugu, a svega oko 2.000 grđana primilo je četvrtu dozu.”

Neiskorištene doze cjepiva

Što se tiče neiskorištenih doza cjepiva, Pavić Šimetin kaže kako “povrat novaca nije moguć za jednu zemlju, moralo bi se za cijelu EU događati na isti način”.

“EK pregovara s prozvođačima u ime EU-a. U Hrvatskoj potrošeno oko 5 milijuna doza, nešto je na skladištu HZJZ-a, nešto i u županijskim zavodima. Trenutno nemamo situaciju da nama neko cjepivo baš sada propada jer doniramo cjepiva drugim zemljama i preko Covaxa. Najviše cjepiva odlazi u afričke zemlje, nešto i u Aziju ide. ”

Povratak covid-potvrda

Što se tiče ponovnog uvođena covid-potvrda, ona kaže da će Hrvatska raditi kako budu radile i ostale zemlje. “Sad je situacija takva da se one gotovo ne koriste ili se koriste vrlo rijetko. Hoće li i kako to biti najesen, teško je reći, ali vjerojatno će ovisiti o novom cjepivu. Ako se ono pokaže efikasno i stigne u rujnu, vjerojatno će EK tražiti to se to veže, ali zasad to ne znamo”, zaključuje Pavić Šimetin.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.