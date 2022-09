Podivljale cijene kvadrata u Splitu, a POS-ovih stanova ima – na kapaljku

Podijeli:







Pronaći jeftin stan u Splitu je postalo ravno čudu, cijene su između 2.500 do 3000 po kvadratu pa se nade polažu u natječaje za POS-ove stanove. Jedan od tih je u Solinu, ali radi se o samo 17 stanova, koji ne mogu zadovoljiti ogromnu potražnju.

Marin Biliškov, direktor agencije za nekretnine, za N1 je komentirao situaciju na tržištu. Rekao je da je stanje takvo da na tržištu gotovih stanova praktički nema, a oni koji dođu na tržište imaju vrlo visoke cijene.

“Imamo veliku potražnju i prodavatelji to koriste pa su ljudi to prisiljeni platiti. S druge strane, za POS-ove stanove ima puno najava, ali realizacija, nažalost, nema. Solin sada kreće, ali to je, koliko se sjećam, samo 17 stanova i to je za zahtjeve minimalno i ne može promijeniti situaciju na tržištu”, rekao je Biliškov.

Mlade obitelji, dodao je, traže rješavanje stambenog pitanja, a ono ovisi o veličini obitelji pa se radi o jednosobnim, dvosobnim ili trosobnim stanovima. “Pokušavaju naći što povoljniju nekretninu, lokaciju gdje su škole i vrtići u blizini i da mogu što jednostavnije funkcionirati”, rekao je Biliškov.

Istaknuo je da su cijene sve više, a do njih je dovela i inflacija te povećana potražnja za nekretninama pa obitelji sve teže i teže dolaze do svojih kvadrata.

Pozdravlja ideju POS-ovih stanova. “Smatram da ljudima koji rješavaju svoje stambeno pitanje država treba izaći u susret. Kad nemamo mogućnosti da ulaze u državne stanove kao podstanari, da barem imaju mogućnost kupiti stan od države i da to bude povoljnija cijena, a stanovi na tržištu koje grade privatne firme i dalje će nalaziti svoje kupce jer imamo veliki broj kupaca koji, osim što rješavaju stambeno pitanje, i investiraju u nekretnine”, rekao je Biliškov.

