Izvor: Unsplash/Ilustracija

Gost N1 Studija uživo bio je saborski zastupnik Mosta Zvonimir Troskot koji je komentirao sve već rast cijena, ponajprije hrane.

“Moram se solidarizirati s građanima, cijene stvarno rastu u nebo. U usporedbi s ostalim europskim zemljama, cijene hrane u Hrvatskoj puno brže rastu nego u ostalim zemljama, što se povezuje i s ulaskom u eurozonu. Nitko nije taj šok pripremio, kontrole kako će se to odvijati nisu postavljene”, rekao je Troskot.

Ne vjeruje da će se hrvatski trgovački lanci povesti primjerom francuskog maloprodajnog lanca Carrefour koji će zamrznuti cijene 100 svojih proizvoda kako bi pomogao građanima s obzirom na inflaciju.

“To ne odgovara niti trgovačkim lancima niti Vladi, zarađuju i jedni i drugi. Vlada je smanjila PDV, ali na tu veliku potrošnju puni proračun i zarađuje, a lanci koriste situaciju s ulaskom u eurozonu, situaciju s Ukrajinom i sve te cijene prevaljuju na korisnike”, kaže Troskot te dodaje:

“Očekujem da će u jednom trenu građani biti ti koji će odrediti smjer cijena jer u jednom trenutku će stvarno iz svojih budžeta morati birati između dva artikla i druga točka, koje se nitko ne dotiče, razgovarao sam sa zaštitarima, povećale su se krađe po trgovačkim lancima. Točno već znaju koji se artikli najviše kradu, uglavnom namirnice, paste za zube… To je nešto što je pokazatelj da ljudi stvarno nemaju i to je nešto što se može očekivati u budućnosti”.

“Inflacija će nas koštati negdje oko 25 milijardi”

Jedan od glavnih krivaca za ovakvu situaciju je, kaže, Vlada, odnosno neadekvatne mjere po pitanju ekonomije.

“Jedno od rješenja jest, primjerice, ići u smanjenje doprinosa jer to onda znači, kada bi se to smanjivalo, ići i u drugi korak, da ti ljudi koji silni koji su zaposleni u javnim upravama, da se jednim programom prebace u privatni sektor, govorimo o nekih od 50 do 60 tisuća ljudi. Postoji taj višak u javnoj upravi. Samo za vrijeme zadnjeg madnata zaposleno je 15-ak tisuća ljudi, a da se nije postavilo pitanje zbog čega. To su sve potencijalni glasači i to je sve politlčki kapital, ali to je skupo i ono što građani i sad već vide, nije to novac koji nama premijer daje, sve to građani plaćaju kroz poreze, veće trošarine ili kamate ili inflaciju koja će nas po našim izračunima koštati negdje oko 25 milijardi i ono što tu ne vidim je nekakva strategija. Ako znamo koliko će to koštati ili kako će se isfinancirati. Na kraju se to svodi da sve to plaćaju građani”, rekao je Troskot.

