Pučka pravobraniteljica Tena Šimić Einwalter gostovala je u N1 Studiju uživo gdje je komentirala presudu Europskog suda za ljudska prava koji je naveo da je RH povrijedila Konvenciju jer nije provela učinkovitu istragu smrti djevojčice Madine Hussiny.

“Odluka je postala konačna jer ne ide na Veliko vijeće, slijedi izvršenje. Najkasnije u roku od šest mjeseci Ured zastupnice RH treba izraditi akcijski plan u kojem će biti navedene konkretne mjere izvršenja presude. Nakon toga ulogu ima Vijeće Europe koje nadzire izvršenje akcijskog plana. On se ne zatvara dok se ne izvrši sudska odluka”, rekla je Tena Šimić Einwalter i pojasnila odluku u kontekstu konkretnog slučaja i šire slike:

“Presuda je važna i konkretno i šire. U konkretnom slučaju jer je to pitanje pravde za konkretnu djevojčicu i njenu obitelj i tu je sud jasno rekao da nije provedena učinkovita istraga i da su institucije RH dužne provesti istragu i da ne smije proći nekažnjeno cijela situacija. Sad će se opet utvrđivati u kaznenom postupku točno što se dogodilo. Nakon toga postoji mogućnost da hrvatski sudovi utječu – ako se pokrene kazneni postupak, imamo odluke hrvatskih sudova, naknadu štete o kojoj je već odlučio sud. Što se širih pitanja tiče, radi se o pravnim standardima. Ovakva odlkuka obvezuje državu. Standard učinkovite istrage treba koristiti i dalje u drugim slučajevima.”

Na pitanje koliko će ova odluka utjecati na postupanjen na granicama, Šimić Einwalter ističe: “Sud je uzeo u obzir različite nalaze i izvješća. Sigurno su to brojni navodi. Često imate navode koji se nisu učinkovito istraživali, to je ključno u ovoj presudi i pouka za budućnost. Navoda ima, bitno ih je istražiti.”

Govoreći o reakciji države na slučaj male Madine pučka pravobraniteljica ocjenjuje:

“Mislim da svatko moralan gledajući lice ovog djeteta mora reći da se to nije smjelo dogoditi. Propusta je bilo i ovdje je to sad rekao ESLJP. Imamo ozbiljnu sudsku odluku, to treba shvatiti ozbiljno. Što se tiče odnosa institucije s MUP-om, otkad sam došla na mjesto pučke pravobraniteljice, nema ministra s kojim sam imala više sastanaka nego s ministrom unutrašnjih poslova. To je doza dobre volje da se pomaknemo s nekih pozicija, ali stvari vidimo različito. Trebamo još puno razgovora. I dalje nemamo uvide u sve podatke za koje smatramo da trebamo imati uvid. Uvid u informacijski sustav MUP-a još nemamo, ali dobro surađujemo oko prihvata izbjeglica iz Ukrajine i imamo česte sastanke. Da bismo mogli učinkovito raditi svoj posao, moramo imati informacije.”

“Mi moramo ukazati na probleme, a čuti kritiku nije lako. Moja uloga je konstruktivna procjena stanja i tu mora postojati poštovanje”, dodaje.

Šimić Einwalter je također otkrila da su se građani prošle godine javljali uredu više nego prethodnih godina, a najčešća područja na koja su imali žalbe, su zdravstvo, rad, pravosuđe i diskriminacija. Kad je u pitanju zdravstvo, pritužbe su se najviše odnosile na liječnike opće prakse, tj. njihov manjak, a primjećuje se i da je velik broj liječnika pred mirovinom, dodaje.

“Budućnost zdravstvene zaštite u Hrvatskoj me brine”, rekla je Šimić Einwalter.

