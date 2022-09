Podijeli:







Izvor: Pixabay / Ilustracija

Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u spomen na tri ubijene žene tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom sudu u Zagrebu 1999. godine. 28-godišnji ubojica tada je hladnokrvno oduzeo život svojoj supruzi, njezinoj odvjetnici te sutkinji za što mu je izrečena zatvorska kazna od 40 godina. Nažalost, porast nasilja nad ženama u stalnom je porastu, a samo u prvih osam mjeseci ove godine ubijeno je 12 žena.

Stravično ubojstvo žene u Novskoj te pokušaj ubojstva žene u Gospiću bili su alarm za Vladu. Plan je da se ide u izmjenu paketa zakona pri čemu će poseban naglasak biti na strožem sankcioniranju kršenja mjera zaštite. Jednako tako, u svakoj situaciji koja upućuje na opasnost od ponavljanja djela, nasilnika bi sud morao poslati iza rešetaka. Takve je izmjene zakona spremna podržati i oporba.

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac kaže: “Svaki pomak je dobrodošao. Međutim, ja ću samo podsjetiti, mi i sada u zakonu nakon usvajanja Istanbulske konvencije imamo pooštrene mjere i kazne koje možemo izreći nasilnicima, ali iz nekog razloga sudska praksa je takva da u načelu izričemo one minimalne kazne i na taj način društvo odnosno institucije također šalju određenu poruku.”

Osim institucionalnog nasilja, dugogodišnja aktivistkinja za prava žena ističe kako je problem i u senzacionalističkom izvještavanju o ženama žrtvama nasilja.

“Na način da se ulazi u dvorišta te kuće gdje se nešto dogodilo, da se pita susjede, kao da su oni relevantni da prosuđuju i onda će naravno susjedi reći – pa nismo to očekivali, pa on je bio dobar čovjek, pa znate on je samo bio ljubomoran i onda perpetuiramo stereotipe da se nasilje događa zato što je netko nekoga jako volio pa je bio ljubomoran pa ga je ubio”, govori Rada Borić.

Statistike govore kako svakih 15 minuta jedna žena u Hrvatskoj doživi neki oblik nasilja, a ministri socijalne politike i pravosuđa danas su sa sastanka s predstavnicima udruga civilnog društva i pružateljima usluga savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji poručili kako Vlada ima nultu stopu tolerancije na nasilje.

“Nasilje nije prihvatljivo, nasilje nećemo tolerirati i da ćemo nasilje najstrože sankcionirati. Poznato vam je da trenutačno imamo 7 odjela za podršku žrtvama i svjedocima na županijskim sudovima u Zagrebu,Vukovaru, Osijeku, Zadru, Splitu, Sisku i Rijeci i u narednom razdoblju ćemo osnovati novih 10 odjela na općinskom sudu u Splitu, Zagrebu i svim drugim županijskim sudovima”, kaže HDZ-ov ministar pravosuđa i uprave Ivan Malenica.

I ministar socijalne politike Marin Piletić govori slično. “Ono što se Vlada obvezala financijski je osigurala kroz Europski socijalni fond zastupila regionalnu zastupljenost skloništa za žrtve nasilja u preostalih 6 županija koje do sada takvu uslugu nisu imale.”

Osim toga Vlada je danas uručila 16 ugovora u vrijednosti od 830 tisuća kuna pružateljima usluga savjetovališta i skloništa za žene i djecu žrtve nasilja u obitelji, kao financijska podrška uslijed porasta cijena energenata. A ministar Piletić je potvrdio i kako je u tijeku izrada Nacionalnog plana za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanje za razdoblje 2022.-2027.

