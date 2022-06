Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Republike Zoran Milanović u utorak je, na Svečanoj sjednici riječkog Gradskoga vijeća u povodu Dana sv. Vida i Dana grada, poručio da Rijeka, ali i svi hrvatski gradovi trebaju iskoristiti svaki mogući euro iz europskih fondova.

Rijeka je, kazao je, dobra, ide naprijed, imala je uspone i padove, otvoren je hrvatski grad.

Spomenuo je i prošlost, odnose s Mađarima, “Riječku krpicu”, dodavši da ne vidi “ništa zlo u u tome kada Mađari organiziraju izložbu o Mađarima na moru”, da je to danas drukčije, da je Rijeka hrvatski grad.

Nastavio je da se u austro-ugarsko vrijeme u Hrvatsku i BiH ulagalo isključivo koliko je odgovaralo Beču i Pešti, da smo imali status kolonije.

“U vrijeme bivše države, one Jugoslavije, vlast je ipak bila naša, i naša po republikama, bila je domaća, a to je imalo prednosti i nedostatke. Prednost je to što si svoj gazda, a nedostatak što si malo izoliran i ustvari se provincijaliziraš”, kazao je.

Naglasio je i da smo sada u EU te da smo u devet godina povukli 47 milijardi kuna više nego smo uplatili tj. pet milijardi kuna na godinu.

“Kada se makne novac koji ide u poljoprivredu, ustvari u socijalni fond, od kojeg nema nekog dinamičnog razvoja, ostaje par milijardi kuna na godinu koje Hrvatska dobiva više u odnosu na ono što plaća, a to je trećina zagrebačkog proračuna”, naveo je.

Milanović je ocijenio da je to “ustvari strašno malo” s obzirom na to koliko dajemo, jer smo se odrekli dijela suvereniteta, kojeg smo, kaže, prenijeli da bismo nešto više dobili. “Moramo jako paziti da u toj kalkulaciji nešto ne zeznemo i da se opet ne izgubimo i da ne radimo za tuđe interese”, dodao je.

Rekao je i da svaki hrvatski grad treba pokušati iskoristiti svaki euro iz europskih fondova, tek nakon toga možemo reći koliko smo zaista bili uspješni.

Želim vam da budete dobra i poštena vlast koja jako vodi računa o javnim nabavama. Svaka sumnjiva javna nabava podriva i uništava ionako jadno raspoloženje i povjerenje građana u poštenje i kompetentnost vlasti. Želim vam da budete nemilosrdni, gusari u izvlačenju europskog novca, da završite velike projekte u Rijeci, poručio je.

Naglasio je doprinos ministra Butkovića i resornog ministarstva “koji solidno radi svoj posao i iza kojega stoje neki od najvećih projekata, bez kojih bi cijela slika izgledala lošije”.

Butković: Rijeka najjača luka sjevernog Jadrana, gospodarsko i prometno središte

Ministar mora, prometa i infrastrukture i izaslanik predsjednika Vlade Oleg Butković rekao je da je Rijeka napreduje te je na pravom putu da postane najjača luka sjevernog Jadrana, gospodarsko i prometno središte.

Danas se u Rijeci provode mnogi projekti na lučkom području jer smo prije šest godina zajedno sjeli i zaključili da bez obzira na političke opcije moramo zajedno raditi, a rezultat toga su ostvareni projekti, kao što je novi terminal na Zagrebačkoj obali te državna cesta 403 u izgradnji. S tim i s prethodnim projektima završit ćemo cijeli riječki prometni prsten i rijetko koji grad će imati prometnu infrastrukturu kao Rijeka, rekao je.

Gradonačelnik Marko Filipović najavio je da će se u narednom razdoblju ritam grada dodatno ubrzati, navodeći gradnju novih vrtića, novog autobusnog kolodvora, nastavak smanjivanja gradskog prireza te završetak drugih projekata, od nove bolnice za ženu i dijete, nove marine do obnova broda Galeb, pročišćivača na Delti…

Na sjednici su dodjeljena javna priznanja Grada Rijeke, a Nagradu Grada Rijeke za životno djelo dobio je akademik Elso Kuljanić, za izniman doprinos znanosti, visokom obrazovanju, proizvodnom strojarstvu i razvoju Sveučilišta u Rijeci.

