Suša u maslinicima: Koliko će koštati litra maslinovog ulja?

Izvor: Image by mac231 from Pixabay

Suša i u maslinicima. Problema će biti s urodom maslina, kojima suša inače pogoduje. Ako ne padne kiša do sezone berbe, plodovi će ostati mali pa će samim tim maslinari dobiti i manje ulja koje bi moglo dosegnuti cijenu od 150 kuna po litri.

Ivanu je maslinarstvo u krvi. Prvi veći maslinik posadio je s pokojnim ocem ’98. godine, a sada je vlasnik njih tri u Kaštel Lukšiću.

„Mi smo proizvođači ekološkog maslinovog ulja. Proizvodimo ulje od tri varijeteta maslina. Imamo monosorte od oblice, maslinke i levantinke i također se bavimo konzerviranjem maslina”, kaže Ivan Vicenco, vlasnik OPG-a.

Iako je maslinama manjak oborina saveznik, dugotrajna suša ipak je ostavila traga – plodovi su manji i ako ne nabubre dovoljno do sezone branja, rezultat je manje ulja.

„Naši plodovi jesu donekle osušni, ali oni se polako nakon ove prekjučerašnje kiše vraćaju nazad u život i na neki način mi sad odbrojavamo posljednji mjesec do berbe.”

A kakva će ona biti ovisi i o području na kojem se maslinik nalazi. Najveće gubitke trpe oni na krševitim područjima.

Predsjednik Zadružnog saveza Dalmacije Lordan Ljubenkov kaže: “Primamo izvješća kako su masline usljed dugotrajne suše smežurane i tamo gdje nema dovoljno zemlje da se zadrži vlada već su počele otpadat. Maslinari trpe stetu. Tamo gdje ima zemlje u maslinicima još jedno dva tjedna i ti maslinici će gubiti svoje plodove.”

Pa će zbog toga, ali i porasta cijena materijala, svaka kap postati dragocjena. Očekuje porast cijena od 20 do 30 posto.

„Neće poskupjeti maslinar svoj rad, nego i žulji će isto koštati. Koštat će ambalaža više, gorivo, prijevoz, transport, sama sredstva za zaštitu. Sve ono oko maslinovog ulja i truda maslinara će poskupjet pa ujedno i finalni proizvod ekstra djevičansko maslinovo ulje”, govori Ljubenkov.

Ivan cijene neće dizati. Smatra da su se neki previše prilagodili turizmu i bez razloga poskupjeli proizvod.

„A s druge strane zaboravljaju da su ljudi oko nas, koji koriste maslinovo ulje, koji su i naši sugrađani i koji će biti tu i nakon što odu turisti. Možda bi u solidarnosti trebao biti realan. Po meni cijena iznad 130 kuna za litru ulja je na neki način pljačka”, govori Vicenco.

Na glavnom splitskom pazaru cijene od 80 do 100 kuna – ovisno o tipu ambalaže. Osim ulja, može se kupiti i autohtona sadnica. Ako oko Male Gospe ne padne kiša, cijene ulja ići će gore, kažu nam na pazaru.

„Pošto sam proizvođač nastojat ću što manje dignuti, sve zavisi o urodu. Suša je, urod je dobar, ali plod je sitan, nema kiše, sve zavisi o kiši”, govori Josip Ercegović iz Rogoznice.

Dalmatinci s bez maslinovog ulja ne mogu zamisliti život. Razumiju maslinare i moguća poskupljenja.

„Koristin ga i to obilato. Suša je velika, nema se i morat će poskupjet. To je posao, nije to samo tako da padnu same, pa ih skupit i doviđenja. Ima tu posla puno”, kaže Ivica Lepšanović.

A taj posao itekako košta, pa su i poskupljenja neminovna. Najveća briga za maslinare ove sezone nije urod, već koliko će ulja zbog suše donijeti.

