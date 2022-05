Podijeli:







Izvor: N1

Novinari Maja Sever (HRT i Sindikat novinara Hrvatske) i Andrej Dimitrijević (Telegram) komentirali su u Točki na tjedan s Milom Moralić aktualne teme.

Govoreći o odnosu predsjednika i premijera, Zorana Milanovića i Andreja Plenkovića, Dimitrijević kaže kako smatra da “sustav nije u blokadi zbog sukoba dva velika ega koji ne mogu nadići jedan drugoga”. “Samo se sipaju uvrede, pribjegava se zaista niskoj razini komunikacije. To ni nije komunikacija nego nabacivanje blatom. Nije u redu da daju takav primjer, populist ovaj, populist onaj i samo sve svede na to mobiliziraju svoje buduće glasače”, govori.

Sever kaže da bi bilo žalosno ako se pokaže da je tema Milanovićevog mandata to da Plenkoviću zagorča život. “Već sam umorna od toga. Građani to ne mogu pratiti, ja moram jer mi je to posao. Ja stvarno mislim da građane više nije briga što njih dvojica jedan drugom govore. To je pitanje osobnog dostojanstva. Ja ne volim nijednog direktora HRT-a, uvijek sam u nekim sukobima i svi oni mi pokušavaju dati otkaz ili barem opomenu. Kad sjednomo za stol i pregovaramo, ja moram biti pristojna, moram znati pravila ponašanja i poslovne komunikacije. Moram uvažavati sugovornika što god ja mislila o njemu”, kaže.

“To je samo stvaranje buke”, kaže Dimitrijević. On smatra kako su i premijer i predsjednik dugo na vlasti i da je njihova razina komunikacije za anale loše komunikacije.

Sever govori kako joj se čini da nema nekog plana u njihovim sukobima nego da se radi o osobnoj netrpeljivosti.

Slažu se da bi trebali naći zajednički jezik jer zasigurno nijedan od njih ne želi ostati upamćen kao loš političar.

Sever kaže kako je jedan od posljednjih ljudi čija je riječ inspirirala bio Vlado Gotovac, naglašavajući da to mora reći iako je poznato da je u bliskim obiteljskim odnosima s njim.

