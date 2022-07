Suđenje Sanaderu: “Dugotrajni postupci za privilegirane osuđenike”

Podijeli:







Bivša ministrica pravosuđa Vesna Škare Ožbolt komentirala je u Novom danu situaciju u pravosuđu. Danas počinje već treće suđenje bivšem premijeru Ivi Sanaderu za primanje mita od austrijske Hypo bake.

“Ovo je doista presedan i možda najduži kazneni postupak koji se vodi otkad je hrvatskog pravosuđa. Nažalost, vidimo da postoje dugotrajni postupci za privilegirane osuđenike, za obične ljude postupci idu dosta brzo” kaže bivša ministrica govoreći o slučaju bivšeg premijera, koji se sumnjiči za kazneno djelo koje je počinjeno prije čak 27 godina.

“Kad se pogleda zašto je Vrhovni sud ukinuo presudu, kad je riječ o Ivi Sanaderu, presude su ukidane zbog procesnih, ne sadržajnih razloga. To je osnovni problem u suđenju Ivi Sanaderu. Da su se rasprave održavale dan za danom, davno je već moglo biti gotovo”, kaže Škare Ožbolt.

Govoreći o roku u kojemu bi moglo završiti ovo maratonsko suđenje, bivša ministrica dotaknula se i promjena ZKP-a. “Zašto je potrebno mijenjati kazneni postupak kad je riječ o dinamici suđenja. To nema veze s dinamikom kaznenog suđenja. Propisivati način na koji se odvija rasprava je malo smiješno. Nitko ne brani sucima da zakazuju raspravu dan za danom. Takvih je slučajeva bilo, recimo Index”, kaže bivša ministrica.

Na pitanje ima li predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić potporu javnosti da reformira pravosuđe, Škare Ožbolt kaže: “Mislim da bi on trebao imati podršku i izvršne vlasti i javnosti. Zasad djeluje prilično usamljen, ali on mora dobiti potporu. U ovom slučaju sudbena i izvršna vlast moraju djelovati drugačije inače neće biti reformi. Uvijek se tu događa nešto ispod žita. Mogli smo to vidjeti i u slučaju Sanadera gdje se rasprave zakazuju jednom u pet mjeseci. To nije dio refome, to je do ponašanja. Reforme su nešto drugo. Koliko ja primjećujem, nema iskrene sinergije izvršne i sudbene vlasti kad je riječ o reformama.”

Što se tiče ustavnih promjena zbog kojih su se, po tko zna koji put, sukobili vlast i oporba, bivša ministrica kaže: “Referendumska demokracija u stabilnim zemljama je prilično razvijena. Kod nas je to još metoda pokušaja i pogreška. Vlast proizlazi iz naroda i ona pripada narodu, ne obrnuto. Tek najesen ćemo vidjeti u kojem će se to smjeru razvijati.”

“Susjedna Slovenija ima sjajno riješenu referendumsku demokraciju, oni svako malo nešto pitaju građane, kod nas to nije slučaj”, govori.

“Malo sam i zabrinuta ovim procesima koiji se događaju i ovom čudnom bučnom atomosferom oko prava žena na pobačaj. Sve su to neki osjećaji stišnjenosti i sužavanja slobode disanja u ovoj zemlji”, govori ona.

Što se tiče sukoba predsjedika s Vladom, Škare Ožbolt kaže kako je njegova kod bilo kakvog donošenja zakona ipak zadnja. “Mislim da će potpisati zakone, samo je pitanje ugrožavaju li oni ustavne ovlasi predsjednika… Ako on ne potpiše, zakon praktički nije donesen. On ima zadnju riječ. Dok on ne potpiše zakon, zakon ne može ići u primjenu.”

