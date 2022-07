Podijeli:







Sudac Vrhovnog suda, Damir Kos, kojega je šef Vrhovnog suda, Radovan Dobronić smijenio s dužnosti predsjednika kaznenog odjela tog suda za N1 je komentirao tu Dobronićevu odluku.

Kos je za N1 rekao da je iznenađen procedurom. “Mi možemo ne slagati se, to je normalno i normalno je da sudac Dobronić formira svoj tim s kojim želi raditi, ali me iznenađuje procedura. Uobičajeno je da prema aktu koji on donosi, koji je u njegovoj nadležnosti, morao bi ga znati, a očito ga ne zna, prije takve odluke je obavezno mišljenje sjednice odjela, a toga nije bilo. Akt sam dobio mailom kad mi ga je poslala njegova tajnica. Civilizacijski bi bilo da me pozvao i da smo razgovarali i da je rekao – čujte, kolega Kos, mi više ne možemo surađivati i sve bi bilo onda jasnije”, rekao je Kos.

Nakon prijepora koji su se pojavili, i on je u nekom trenutku razmišljao može li biti dio istoga tima s Dobronićem, istaknuo je. “On je odlučio to na ovakav način, ja bih rekao nepropisan i necivilizacijski”, rekao je Kos.

Neće biti nikakvih promjena u radu odjela. “To za samo funkcioniranje suda neće imati nikakvih posljedica”, rekao je Kos.

Upitan koji je stav vezano za izvansudske aktivnosti sudaca, o čemu je bilo riječi na okruglom stolu koji je Dobronić organizirao, Kos je rekao da su one složena stvar te da je na okruglom stolu Dobronić predstavnike medija poslao van “da ne budu prisutni i ne slušaju ono što bi govorili drugi koji bi govorili drugačije od onoga što je on govorio”.

“Načelno, izvansudske aktivnosti su nešto što je dopušteno., dakle, intelektualni potencijal kad sudac stavi u mogućnost izvan obavljanja sudačkog posla, to nije zabranjeno. Da tu ima poslova i honorara koji su začudni, da, ima. Da o njima treba raspravljati, da, treba raspravljati”, rekao je Kos.

Dodao je da je interesantno da Dobronić o tome ide raspravljati, a kad se pogleda njegova imovinska kartica, “onda on na ime predsjednika Državnog izbornog povjerenstva dobiva 10.000 eura”.

“Pa ako je to takav problem, ja bih pošao od sebe, ja bih se prvi odrekao toga, ako to smatram takvim problemom”, rekao je Kos.

Smatra da se o izvansudskim aktivnostima treba raspravljati kroz dva segmenta, jedno je pitanje honorara, a drugo pitanje aktivnosti rada u vrijeme kad bi se trebao obavljati sudački posao.

“Ako je pitanje visine honorara, onda osim onih nekih ekstremnih varijanti, koje jesu doista za raspravu, ostale mislim da nisu problematični. Ako je pitanje rada, treba li netko raditi sudački posao ili ne, kolega Dobronić je došao na ovo mjesto s ozbiljnom anatemom osobe koja ne radi, osobe protiv koje je pokrenut stegovni postupak, koji miruje dok je on na poziciji predsjednika Vrhovnog suda. Dakle, je li on osoba koja može nekome problematizirati? Osobno, ja, kad govorim o svom radu izvan onih redovnih okvira, onda otkako sam počeo od davnine s Općinskog suda sam polazio da moram raditi više od drugih, da bih mogao raditi ono što drugi ne rade. To je bilo moje pravilo”, rekao je Kos.

Misli da će Dobronić odraditi cijeli mandat šefa Vrhovnog suda. “Da je drugačiji odnos, bilo bi bolje”, rekao je.

“Nakon što je među nama očito prepoznato da nemamo istu vizuru u odnosu na ono što je on istaknuo kao fokus svoga rada, ništa neobično da više nismo dio istog tima”, rekao je Kos.

