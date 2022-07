Sudac Kos: Pozitivne stvari koje sam proveo pripisuju se Dobroniću

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić smijenio je prošli tjedan suca Damira Kosa s dužnosti predsjednika kaznenog odjela najvišeg suda, a Marina Mrčelu s mjesta šefa Odjela za praćenje europskih propisa i sudske prakse sudova pri Vijeću Europe i Europske unije. Dobronić je svoju odluku obrazložio gubitkom povjerenja u donedavne nabliže suradnike i rekao kako nije imao izbora. Neprihvatljivi su mu bili njihovi stavovi o radu sudaca "u fušu". Kos je za N1 ranije rekao kako je iznenađen, ali da ovakva Dobronićeva odluka neće dovesti do bilo kakvih promjena u radu odjela. Sada je komentirao cijeli slučaj u razgovoru s Ivom Puljić Šego.

“S Dobronićem nisam osobno razgovarao ni pred promjenu poslova ni nakon nje, nikakvog kontakta”, kaže Kos.

Na pitanje treba li urediti sve što suci rade, Kos kaže: “I moje razmišljanje je da to treba urediti u svakom slučaju. Sada imamo šarenilo postupanja i tumačenja postupanja. Treba vidjeti mogu li suci raditi išta osim onoga što je temeljna sudačka funkcija. Ako rade, koja je visina honorara. Gdje je moja temeljjna zamjerka Dobroniću? Ako želimo nešto rješavati u sudbenim redovima, a mislim da to treba i zagovarao sam promjenu da se to riješi, ali tada nije bilo Dobronića pa on to ne zna, mislim da to moramo riješiti sami. O ovoj temi, iako se radi o nečemu gdje moramo čistiti prljavu robu unutar vlastite kuće, unutar vlastite kuće nije bilo rečeno ništa. Kako mi se prvi put otvara prilika da kažem neke stvari, reći ću ih. Da, treba riješiti, ali treba poštovati civilizacijsku proceduru u rješavanju problema”, govori Kos.

Dodaje i kako je okrugli stol forma u kojoj se po definiciji sukobljavaju mišljenja pa smatra da nikakve granice nije prešao. “Nisam bio i bezobrazan ni agresivan, bio sam možda emotivan. Kasnija obrazloženja zašto smo maknuti s mjesta predsjednika odjela, gdje on govori da nismo sposobni ostvariti zadatak… Zadatak? Koji sudac radi po zadatku, čijem zadatku? Njegovom? Ako je on taj koji daje zadatke, onda je slikovito to što smo se u godinu dana njegovog mandata susreli dva puta, ja nemam njegov broj mobitel, a ni on moj. Kad je dolazio, pitao sam ima li on kapacitet da riješi probleme. Temeljni problem pravosuđa je problem nedovoljne ažurnosti rada na predmetima zbog čega su građani i nezadovoljni”, kaže Kos prozivajući Dobronića za neispunjavanje kvote završenih predmeta. On kaže kako se ti predmeti razvrstavaju po težini. “U sudačkim krugovima ta norma nije jedan za jedan, kvantificirana je težina predmeta”, govori dodajući da je Dobronić mogao ispuniti kvotu radeći na jednom jedinom predmetu (onom kredita u švicarskim francima).

“Osinje gnijezdo”

Na pitanje je li Dobronić došao u osinje gnijezdo, Kos kaže: “Ne.”

“U trenutku kad ga je Sabor izabrao, posve je normalno da on organizira rad u sudu. Kad kažete osinje gnijezdo, ne znam otkud vam to. Mi smo rekli da on nije prava osoba za predsjednika Vrhovnog suda, ali on ni u jednom trenutku nije imao podmetanje nogu od sudaca. Sve pozitivne stvari koje sam i ja proveo, pripisuju se predsjedniku Vrhovnog suda, sucu Dobroniću”, govori Kos.

Upitan o dojmu javnosti da Dobronić želi uvesti red u sudačku praksu, Kos kaže kako treba vidjeti ima li prilike za diskusiju o nečemu. “To što je nešto otvoreno za dio medija, da se ne bi kamerom zabilježilo ono što kažu njegovi oponenti. Osim toga, oponiranje Dobroniću nije bilo samo od strane sudaca. Profesor Josipović je rekao da je nezamislivo da se sucima zabrani npr. odlazak na fakultete.”

Prema njegovim riječima, treba razgovarati i treba normativno urediti izvansudske poslove sudaca, ali prije toga o svemu treba dobro razmisliti. “Teško je znati sve dok neke stvari ne izađu na vidjelo. Točno je da su postupci nekih sudaca napravili ogromnu štetu pravosuđu i trebat će dosta vremena da se to popravi, ali to suci sami moraju napraviti”, govori Kos.

“Zaboravlja da je on prvi među jednakima. I njega je DSV morao imenovati po sili zakona kad je izabran. I on je sudac, to se odnosi i na njega”, govori Kos o Dobroniću dodajući da nije on taj koji u nečemu može arbitrirati nego da se o spornim pitanjima odlučuje većinom glasova.

“Oponirao sam kao i inače u situacijama kad smatram da je nešto pogrešno. Nikad se nisam vodio time da moje odluke budu popularne i da budu titranje populističkom pristupu. Svjestan sam često da ću trpiti i posljedice onoga što kažem, ali sve što sam radio je rezultat moga znanja i osobnog uvjerenja”, govori i dodaje da je najmanji problem njegova smjena.

“Jedna od ideja, ako sam predsjednik Vrhovnog suda nešto neće napraviti, je da se sazove Opća sjednica i da se na njoj raspravi što je taj okrugli stol bio, što je napravljeno i što treba napraviti”, zaključuje Kos.

