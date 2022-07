Sudac Kontrec: Dobronićev prijedlog treba raspraviti, ali ima važnijih stvari

Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik udruge hrvatskih sudaca i sudac Vrhovnog suda Damir Kontrec komentirao je u N1 Studiju uživo rad sudaca "u fušu" zbog čega je došlo do neslaganja između nekih sudaca Vrhovnog suda i predsjedika tog najvišeg suda u državi Radovana Dobronića. Dobronić je zbog ove teme smijenio dvojicu voditelja odjela na Vrhovnom sudu, Damira Kosa i Marina Mrčelu.

Govoreći o izjavi suca Ivana Turudića, Kontrec kaže kako on nije bio na okruglom stolu pa onda ni ne može znati što je tamo bilo.

Udruga sudaca prihvatila je sudjelovanje i on je na okruglom stolu rekao da Udruga podržava aktivnosti usmjerene na poboljšanje uloge sudaca u pravosuđu, kaže nam. “Isto tako sam rekao i da postoje goruće teme koje su primarnije da se riješe. Prva i osnovna primarna tema je poboljšanje materijalnog položaja primarno prvostupanjskih sudaca. Mi imamo situaciju da državni službenici imaju veću plaću nego suci”, kaže dodajući da je danas osnovica za izračun plaće sudaca manja nego što je bila 2009. godine.

“Ne tražimo da se povećaju plaće 100 posto nego da se od 2019. do danas izvrši nekakvo usklađivanje. Ostali ljudi u državnoj službi imaju ta prava kroz kolektivne ugovore. Nismo dobili odgovor od Ministarstva pravosuđa pa smo sad pisali i premijeru”, kaže Kontrec.

Što se tiče rada “u fušu”, Kontrec kaže kako je to netočan termin. “Rad u fušu pretpostavlja da nisi to prijavio ni platio porez. Što se tiče dodatnih aktivnosti sudaca, zakon je takav da oni imaju pravo prema Zakonu o sudovima, držati predavanja, sudjelovati u nastavi, pisati stručne članke… Temeljna stvar da bi radio nešto dodatno je raditi svoj osnovni posao. Što se tiče ispunjavanja sudačke norme, tko bez opravdanog razloga nije ispunio normu, predsjednik suda ga mora stegovno prijaviti. Morate pitati DSV koliko takvih prijava imaju”, govori i dodaje da vjeruje da suci koji rade dodatno ispunjavaju svoje osnovne zadaće.

Upitan o tome gdje Dobronić želi najviše uvesti reda, on kaže kako u Zakonu trenutno nema onoga što Dobroni želi, ali da se na okruglom stolu iznosilo stavove kako suci Vrhovnog suda vani ne mogu raditi ništa dodatno. “Dajte usporedite plaće tih sudaca pa da vidimo”, kaže.

“Uvijek, u svakom trenutku i oko svakog pitanja je dobro razgovarati i onda se može doći do rješenja”, kaže.

Na pitanje je li na tom okruglom stolu prijeđena granica pristojne komunikacije, Kontrec kaže kako su tamo bile kamere koje su sve zabilježile.

Što se tiče smjene Kosa i Mrčele, kaže kako je to godišnja raspodjela poslova, ne imenovanje pa nitko ne može očekivati da će vječno biti na tom mjestu.

“Mi podržavamo sve što treba, samo moramo vidjeti prijedloge što treba promijeniti i na koji načina nešto regulirati”, kaže Kontrec.

On smatra i da treba riješiti položaj sudskih službenika jer suci ne mogu raditi sami. “Za plaću od 4500 koju ima upisničar, nitko neće raditi više. Natječaji nam propadaju jer to nitko neće raditi.” “Spisi koje smo riješili stoje na sudu jer to nema tko do kraja riješiti”, kaže Kontrec.

“Ne tvrdim da se ne treba ovo pitanje staviti na dnevni red i to raspraviti, ali mi mislimo da su prioriteti nešto drugo”, zaključuje.

