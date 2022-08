Podijeli:







Izvor: N1

Predsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader bio je gost Novog dana i govorio o situaciji s protupožarnom sezonom.

Kaže da požari uzrokovani ljudskim faktorom nisu ništa neobično i da se događaju svake sezone.

“Obično 70 požara na otvorenom nastaje iz nehaja. To su statistike praktično svih godina”, rekao je.

VEZANE VIJESTI Stručnjak o uzroku požara: Prestanimo saditi ovu vrstu, doprinosi širenju vatre! VIDEO Vatrogasni zapovjednik o požaru kod Zrća: “Uzrok leži u ljudskom faktoru” Za požar na Hvaru krivi otvoreni plamen ili žar

Požari, kaže Sanader, obično nastaju u trenucima nepažnje.

“Puno ljudi nije svjesno uopće kakva je opasnost od požara. Vi kupite stan kojeg otplaćujete dugo, a nemate protupožarni aparat u kući. Kad dođe požar, onda su ljudi svjesni da postoji opasnost i da treba imati zaštitu od požara”, rekao je.

Organizacija vatrogastva i stanje opreme

Vatrogasci u Hrvatskoj djeluju kao jedan sustav, bez obzira na to radi li se o profesionalnoj ili dobrovoljnoj vatrogasnoj postrojbi, ističe.

“Glavni vatrogasni zapovjednik je na čelu sustva i među najboljim smo europskim zemljama u organizaciji vatrogastva”, kaže.

Što se tiče stanja opreme, kaže da je vatrogastvo decentralizirano i da su na onim područjima gdje je više požara vatrogasci bolje opremljeni.

“Imamo još jedinica lokalne samouprave koje nemaju nikakve jedinice zaštite od požara, ali one su obvezne prema zakonu potpisati ugovor s lokalnom jedinicom koja ima postrojbu. Cijela Hrvatska djeluje kao jedna vatrogasna postrojba. To ste vidjeli na primjerima požara u Šibeniku gdje je vatrogasni zapovjednik naredio da dođu vatrogasne jedinice iz drugih županija”, kazao je Sanader.

Kašnjenje remonta kanadera

Govoreći o remontu kanadera, rekao je da su o tome već bile velike rasprave, ali da je odgovornost na onima koji to remontiraju.

“Uobičajeno je da mi u ljetnom periodu imamo 3-4 kanadera jer kanaderi zahtijevaju česte remonte. To su nama uobičajene stvari u ljetnom periodu. To nije opravdanje za ovo što se dogodilo u remontnom zavodu, ali to su uobičajeni brojevi kanadera koje imamo na raspolaganju”, rekao je Sanader.

Ističe da se stvorila klima kao da se u Hrvatskoj ništa ne gasi nego samo ono što se gasi kanaderom.

“Ja sam zahvalan kanaderima i važni su. Mi cijelu organizaciju ne temeljimo samo na njima. Vatrogasci odrade veliki broj požara i bez kanadera”, istaknuo je.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.