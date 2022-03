Podijeli:







Željko Cvrtila, stručnjak za sigurnost, gostovao je u Novom danu. Razgovarali smo o najavi poligrafskog testiranja, na koje su se u studiju Točke na tjedan okladili političari Nikola Grmoja i Mario Kapulica.

Podsjetimo, Nikola Grmoja i Mario Kapulica u studiju N1 televizije najprije su se sukobili zbog kluba u Slovenskoj 9, a onda se okladili u nastavak svoje političke karijere i to tako da u studiju N1 obave – poligrafsko testiranje.

Podsjetimo, Nikola Grmoja i Mario Kapulica u studiju N1 televizije najprije su se sukobili zbog kluba u Slovenskoj 9, a onda se okladili u nastavak svoje političke karijere i to tako da u studiju N1 obave – poligrafsko testiranje.

Cvrtila kaže da je takvo što moguće organizirati, doduše, ne od strane službenih tijela i policije, nego u privatnom angažmanu. “U Zagrebu postoji privatna detektivska agencija koja, između ostalog, nudi uslugu poligrafskog testiranja. Ne sjećam se da je za ovakvo nešto bila korištena, koristi se uglavnom u poslovnom svijetu za različite stvari”, rekao je Cvrtila.

Objasnio je da taj posao uglavnom obavljaju bivši policijski službenici, koji su poligrafisti, međunarodno priznati i položili sve certifikate te su se dugo bavili tim poslom i koji su, nakon odlaska u mirovinu, otvorili vlastitu agenciju. Osim toga, glavni je uvjet utvrditi podobnost osobe za poligrafsko testiranje.

“Uvjet je i da imaju uređaj koji podržava poligrafsko testiranje, to je laptop i nešto žica koje vire i pokopčaju se po osobi i mjere sve parametre. Da biste znali postavljati pitanja i utvrdili podobnost osobe morate biti obučeni i licencirani poligrafski ispitivač”, rekao je Cvrtila, dodavši da takvo testiranje po osobi košta između 1.500 i 2.000 kuna.

“Mi smo od strane upravo jednog od tih ljudi koji se bave poligrafskim testiranjem imali jednu emisiju koja je išla direktno, gdje su u studiju bili ljudi i pričali o svom životu, a iza paravana su bili poligrafisti koji su to testirali i govorili je li netko rekao istinu ili nije i na temelju toga je osoba bila ili eliminirana ili išla dalje”, rekao je Cvrtila.

Koliko je točan poligrafski test?

Pitali smo ga bi li se poligrafom moglo nedvosmnisleno utvrditi je li netko bio u klubu u Slovenskoj ulici ili je to netko izmislio.

“Poligraf nije dokaz na sudu, on kao takav zasad još nije stopostotno točan, njegova točnost je 94 posto, tako da se ne može s apsolutnom sigurnošću to reći, ali s vrlo visokom vjerojatnošću da. Poligrafsko testiranje u policijskim službenim svrhama ne radi se da bi se dokazala krivnja, nego u slučaju eliminacije, utvrđivanja alibija i slično”. rekao je.

Opisao je i kako izgleda postupak poligrafskog testiranja. “Na samom početku se utvrđuje podobnost za poligrafsko testiranje. To znači da je osoba zdravstveno i psihički spremna za testiranje. Osobe koje boluju od određenih bolesti ili imaju konzumaciju nekih sredstava nisu podobne. U svakom slučaju mora se pristati i u privatnom i u službenom poligrafskom testiranju i u svakom momentu može se odustati”, rekao je Cvrtila.

Može li se prevariti poligraf?

Na pitanje može li netko prevariti poligraf, Cvrtila je rekao da je to teško, ali da je bilo takvih situacija. “To ovisi o mnogo faktora. Poligrafski ispitivači tvrde da to nije moguće, jer postoji edukacija, obuka i svašta nešto. Važna je i stavka utvrđivanja podobnosti osobe, jer ako se podobnost nije dobro utvrdila, onda je moguće da dođe do krivog rezultata”, rekao je Cvrtila.

