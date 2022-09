Stručnjak za protokol: Kraljičin sprovod bit će spektakularan

Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za protokol Zdeslav Perković u Novom danu je komentirao Dani žalosti koji je proglašen u Ujedinjenom Kraljevstvu povodom smrti kraljice Elizabete II.

“Protokol koji označava postojanost suverena je duboko u svijesti britanskog naroda. U pozdravu oružjem ispaljeno je 96 metaka, kako bi se obilježilo 96 godina Kraljičine vladavine. Ispaljivano je to i u Edinburghu, Yorku, Gibraltaru i mnogim drugim mjestima”, rekao je Perković.

Objasnio je ulogu suverena u britanskoj politici.

“Članovi kraljevske obitelji trebali bi se kloniti politike. Ne smiju glasovati niti podržavati neke političke preferencije. Oni su tim u brodu koji vesla, a kraljica nameće ton. To se vidi u čuvenoj ceremoniji state opening of parliament. Tada kraljica, praćena postrojbama Household cavalry, ulazi u parlament i u procesiji ide na tron. Zatim sjeda na tron i govori “bring me the commons”, te daje svoj govor. Taj govor napisala je Vlada, a ona govori o politici i temama o kojima će se raspravljati u parlamentu”, rekao je.

Kako navodi, kralj Charles je u svojem govoru dao topao omaž ulozi svoje majke. “Naglasio je da će nastaviti kontinuitet upravo takve politike. UK je ustavna monarhija. Charles III. bit će kralj, a njegova supruga neće imati nikakve ustavom zajamčene ovlasti”, rekao je.

Tvrdi da će kraljičin pogreb će biti “spektakularan”.

“Osim koda London bridge, postoji i kod Unicorn u slučaju da kraljica umre u Balmoralu, što se i dogodilo. Tada će njeno tijelo biti prebačeno u Edinburgh, nošeno od državne rezidencije do kapele svetog Egidija, te kraljevskim vlakom biti prenesena do Londona, kako bi se članovi obitelji mogli oprostiti od nje. Tada će u ju u posebnoj procesiji otpratiti do Westminster Halla i tamo će biti izloženo njeno tijelo. Tada će javnost moći razgledati njezino tijelo. Nakon toga održat će se spektakularni pogreb, na koji će doći svi svjetski vođe.