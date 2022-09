Podijeli:







Izvor: N1

Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov govorio je za N1 Studio uživo o protokolu i Charlesu III. kao novom kralju.

Kaže da je kralj Charles III. drugačiji od svoje majke pa će se tek vidjeti kako će on nositi ovu ulogu.

“On je urgirao za cijeli niz zakonskih rješenja i lobirao kod ministara za određene situacije kako bi to trebalo biti implementirano. Ona to nije radila, barem ne javno. On je to radio pisano i ostao je trag o tome. Ima pravo imati politički stav, ali nema mogućnosti izražavati taj stav, treba biti neutralan i voditi društvo naprijed. Pozicija kralja je konzultirati, upućivati i hrabriti, ali nema zakonodavne okvire”, objašnjava Bandov.

Dodaje kako je prilično jasno da će Charles III. biti zeleni kralj, prvenstveno zbog njegovih zelenih politika, odnosno zalaže se za održivi razvoj i zaštitu okoliša, i za to će se, kako kaže, vjerojatno i dalje zalagati.

“Kraljevska kuća je jedan teatar i svatko u tome teatru mora vjerno pratiti svoju ulogu. Imate pravo na interpetaciju do određene granice, ali morate igrati svoju ulogu i u konačnici morate ući u tu ulogu”, ističe stručnjak.

Kraljica Elizabeta, kako kaže, bila je spremna za novine, prilagođavala se novim momentima i tehnologijama. Bila je, navodi, aktivna na društvenim mrežama i redovno se javno obraćala građanima Velike Britanije, prije toga nije bilo.

“Charles III. cijeli se niz desetljeća priprema za ovu ulogu i možemo očekivati da on tu ulogu može odnijeti na jedan kvalitetniji način nego što je bio princ”, smatra stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov.