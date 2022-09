Stručnjak objasnio zašto nije realno da Rusija mobilizira 300.000 rezervista

Podijeli:







Stručnjak za međunarodne odnose Goran Bandov bio je gost Newsnighta i pričao o oslobađanju zarobljenika u Rusiji, među kojima je i jedan hrvatski, kao i Putinovom pozivu na djelomičnu mobilizaciju.

Što se tiče oslobađanja zarobljenika, Bandov tvrdi da je dobro da je to odrađeno tihom diplomacijom i da to nismo znali.

“Tiha diplomacija ima svoje kanale i ona je očigledno odradila svoj posao. Diplomacija sigurno radi na mnogim drugim elementima kako bi ovaj sukob se utihnuo. Ona očigledno ne može napraviti čuda. Uspjela je izvući ovih 10 ljudi iz jedne vrlo neugodne situacije koja je mogla biti puno grublja. Sigurno diplomacija kvalitetno radi, a ta diplomacija najbolje radi tiho”, rekao je Bandov.

Mnoge je u slučaju oslobađanja iznenadila uloga Saudijske Arabije.

“Vrlo je teško procjenjivati tko je s kim dobar i tko s kim pije kavu. Države koje su se možda činile nespretnije u međunarodnim odnosima su zauzele puno aktivnije uloge, uključujući Saudijsku Arabiju i Tursku. Turska je doslovno odigrala najznačaniju ulogu kod pitanja žitarica gdje je uspjela jednu i drugu stranu dovesti za stol. To su diplomatski napori za koje nismo znali do momenta dok nije došlo do potpisivanja. Za Saudijsku Arabiju se ne očekuje da ima takvu ulogu, ali upravo tako može biti još efikasnija”, kazao je.

Putinova najava djelomične mobilizacije

Bandov misli da je brojka od 300 tisuća ljudi jedna fiktivna brojka i ne misli da je realna u ovom trenutku.

“Mislim da je mobilizacija, ako se htjelo ići na nju, trebala biti u ranijim momentima. Moguće u ožujku i travnju. Mobilizacija pokazuje da je rat došao i u Rusiju. Dosad su se Rusi mogli ponašati kao da nemaju nikakve veze s ratom. Rat su osjetili tek sporadično kroz neke ekonomske sankcije i kroz izostanak nekih proizvoda. Sada vas netko može nazvati i reći u pet ujutro da dolazi kamion i da morate biti u njemu. Odjednom rat ulazi u vašu obitelj i to je jedna potpuno druga dimenzija rata”, objašnjava stručnjak.

Bandov kaže da najava mobilizacije pokazuje da se na terenu ne događa situacija koja ide Rusima u korist i da oni sada žele nešto promijeniti.

“Te ljude trebate prebaciti u Ukrajinu, a oni u ovom trenutku nemaju nikakvu spremnost. Ako ih želite obučiti kvalitetno, to može biti tek tamo iduće godine. Rusi stvarno u ovom trenutku trebaju ljude što je moguće brže. To su ljudi koji ne brane svoj dom. Kad branite svoj dom, vi imate jedan poseban adrenalin. Ljudi su puno spremniji ići u rat da bi branili svoje. Ovo je rat gdje vi ne branite ništa svoje”, kazao je.

Rusi masovno kupovali aviokarte za odlazak iz zemlje

Bandov ističe da ljudi na sve načine traže kako da izbjegnu mobilizaciju.

“Danas se traže rezervisti, ali to već sutra mogu biti i drugi ljudi. Ljudi, napose kad ne osjećaju da je njihov rat, ne žele odlaziti u taj rat”, rekao je.

O prosvjedima koji se odvijaju u Rusiji, kaže:

“Ako mobilizacija i dalje bude u ruralnim, siromašnim dijelovima Rusije, nisam siguran koliko će ti prosvjedi biti vidljivi. Ako bi ušlo u centralne dijelove gdje je urbani dio populacije koji je politički osviješteniji, tu bi ti prosvjedi mogli imati određenu ulogu. Postoje zakoni koji te prosvjede zabranjuju. I dalje je policija i vojska vrlo čvrsta. Prosvjedi su bili i ranije, a oni nažalost nisu polučili nikakav učinak”.

Putinova prijetnja nuklearnim oružjem

Naglasio je da nitko ne prijetni nuklearnim oružjem osim Rusije.

“Ne znam koliko su svjesni toga u samoj Rusiji, jer je tamo drugačija vrsta propagande. Zapad je protivan ovome što ruska vlast čini u Ukrajini. Nije ključni problem sama Rusija, najmanje građani Rusije. Nukelarno naoružanje se sada spominje samo kroz doktrinu zastrašivanja. S time se zastrašuje i Ukrajina i njihovi građani i zapadni građani, ali i ruske građane”, rekao je Bandov.

