Komunikacijski stručnjak Jerko Trogrlić komentirao je u Newsroomu N1 televizije drugi krug izbora u Splitu.

Prošle godihne njegova je tvrtka bila angažirana na kampanji Branke Ramljak, kaže, a ove godine nije radio ni za koga pa može slobodno komentirati kampanju u Splitu.

U drugi krug Ivica Puljak ulazi s više od 10 tisuća glasova više, ali Zoran Đogaš vjeruje da je preokret moguć. “Takav bi preokret bio na razini svjetskog čuda, ali Split je poseban grad i kreće se od 0 – 0. Puno je realnije da će do pobjede doći Puljak, ali Đogaš se trudi privući pažnju barem birača HDZ-a, desnice. Koliko će mu to poći za rukom, a da ne probudi one kojima je takav HDZ bio crvena krpa da daju glas Puljku… HDZ je bio nešto na čemu je Puljak uspješno jahao, ne samo u prvom krugu nego i na izborima prošle godine”, govori Trogrlić.

“Zlatno pravilo je da u prvom krugu dijelite, a u drugom spajate. Ono što se kod Đogaša događa je obrtno. On je u prvom krugu bio svima prihvateljiv kandidat, ali to se pokazalo loše za privlačenje biračkog tijela HDZ-a. Ne mislim da je kriv on ili kapmanja, on i njegova kampanja su žrtve svega što se događalo u prošlosti. Nije realno da će to donijeti rezultat. U igri malih brojki, male izlaznosti, a u drugom krugu izlaznost će biti i manja, HDZ računa s tim da ako podigne svoje birače, 15, 16 tisuća birača, može ući u neizvjesniju bitku. Oni idu na sve ili ništa, ne mogu dobiti, ali možda je to bio njihov jedini izbor ako pokušavaju pobijediti, a pokušavaju”, kaže komunikacijski stručnjak.

Na pitanje je li Đogaš pogriješio što nije u prvom krugu isticao da je HDZ-ov kanidat, Trogrlić kaže: “Njih su ovi izbori iznenadili. U nijednom trenutku se nisu jasno distancirali od Keruma i njegove liste. To su dva ključna problema. To je li Đogaš mogao biti malo više HDZ i desnije, to mu i ne stoji najbolje, nije mu prirodno. Doživljavali smo ga pitomijim nego sada.”

“Puljak i oni koji mu rade kampanju je svjestan opasnosti. Njihovo biračko tijelo je osjetilo trijumf, da su potpuno pobijedili na ovim izborima i to je zamka jer se može steći dojam da je sve gotovo, a zaista nije. Ti isti ljudi ako ne izađu opet na izbore, on ima ozbiljan problem. Ali dok god sudac ne odsvira kraj, to je moguće, HDZ i računa na tu opciju i paralelno pokušava mobilizirati svoje biračko tijelo, svoju stranačku vojsku”, objašnjava.

Na pitanje o Bojanu Ivoševiću, Trogrlić kaže kako je on “najveći biser i najveći uteg Ivice Puljka”.

“Sve ono što je u osam mjeseci mandata napravio su bili osnovni aduti i dokazi uvođenja rade. Potezi i hrabrost Bojana Ivoševića i stajanje iza njega su Puljku dali puno više nego što su mu afere koje je Ivošević priuštio gradu i gradonačelniku oduzeo”, kaže.

Trgrlić ne misli da će gubitak izbora u Splitu mnogo našteti HDZ-u na nacionalnoj razini, a ne misli ni da će ujesen biti prijevremenih izbora.

